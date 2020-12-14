عليم قاسيموف يطلق أولى أغنيات ألبومه الجديد «فيديو»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 03:00 مساء
الفنان الأذربيجاني العالمي عليم قاسيموف (خاص لـ بوابة الوسط)

عاد الفنان الأذربيجاني العالمي عليم قاسيموف ليطل على جمهوره بعد غياب بأجدد أعماله الغنائية «المرآة الخفية» (The Invisible Mirror).

أغنية جديدة يقدم خلالها رائد المقامات التقليدية في وسط آسيا مزيجًا سماعيًّا بين الموسيقى الروحانية والموسيقى الإلكترونية التصويرية، وظهرت بشكل دويتو غنائي باللغتين الأذربيجانية والفرنسية، جمع قاسيموف مع الفنان الإيراني شعيب شهابي لأول مرة، وتم تشويق الجمهور بالأغنية نفسها التي تم إطلاقها على المنصات الإلكترونية قبل أن يتم إطلاقها قريبا بشكل فيديو كليب مصور، وتم إطلاق الأغنية في الشرق الأوسط والعالم العربي بالتعاون مع «مقام للإنتاج الفني».

وتعد «المرآة الخفية» أولى أغاني ألبوم عليم قاسيموف الجديد، الذي يظهر بشكل مشروع غنائي يحمل عنوان «الجميلات السبع» (Seven Beauties)، الذي بدأ العمل عليه منذ قرابة أربع سنوات، مشروع عالمي يضم تعاونا موسيقيا بين فرنسا وكندا تركيا وأذربيجان وإيران، ويشمل توليفة فنية غير مألوفة، بداية من نشر كتاب «عليم قاسيموف في ستين عاما»، يجسد الرحلة الفنية الاستثنائية للأب الروحي للموسيقى الأذربيجانية، بجانب معرض صور شخصية له في باريس مرفق بعرض خاص في القاعة الرئيسية لليونسكو في العاصمة الفرنسية، إضافة إلى إصدار أقراص فيديو رقمية لأغنيات الألبوم، ختامًا بتقديم أفلام وثائقية موسيقية لتجسيد رحلة تكوين المشروع متعدد الجنسيات.

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