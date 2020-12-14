إعلان الفائزين بجائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 11:43 صباحا

كشفت جائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز 2020 قائمة الفائزين في مجال الخط والفنون التشكيلية، الأحد، ووصل عدد المشاركين في هذه الفئة إلى 106 مشاركين من 31 مدينة، ومن مختلف الفئات العمرية.

وحسب منشورها على «فيسبوك»: «تؤكد الجائزة أن الفائزين ليسوا بتراتيب أول وثان مثل كل عام، إنما تعطى لهم درجة التميز في مجالهم. وسيعطى لهم عنوان تميز خاص بكل واحد منهم بحسب مهاراتهم وقدراتهم، ونذكر بأن الأسماء دون ترتيب أول ولا ثان وهكذا، ترتيب عادي، ولهم جميعا فئة تسمى التميز بمجالهم».

مجال الفنون التشكيلية والخط
آمنة محمد عبدالسيد إسماعيل - درنة، 1980.
خالد رمضان امحمد فرج - القلعة، 1967.
سامي بن الشاذلي الساحلي تونس 1967.
عازه صالح المبروك الشلوي - درنة، 1994.
عبدالحليم جبريل محمد القماطي - المرج، 1975.
عبدالسلام عمر التومي - أوباري، 1985.
عبدالله محمد سالم سكران - جالو، 1990.
فريحة سالم صالح الكواش - درنة، 1976.
محمد لطفي محمد الرابطي - طرابلس، 2000.
نادين عدلي علي حسين - رأس لانوف، 1991.
نور محمد محمد الكموشي - طرابلس، 1993.
هديل بشير علي الحميدي - بنغازي، 2002.
هبة صالح سالم - درنة، 1984.

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