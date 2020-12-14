إعلان الفائزين بجائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز 2020

كشفت جائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز 2020 قائمة الفائزين في مجال الخط والفنون التشكيلية، الأحد، ووصل عدد المشاركين في هذه الفئة إلى 106 مشاركين من 31 مدينة، ومن مختلف الفئات العمرية.

وحسب منشورها على «فيسبوك»: «تؤكد الجائزة أن الفائزين ليسوا بتراتيب أول وثان مثل كل عام، إنما تعطى لهم درجة التميز في مجالهم. وسيعطى لهم عنوان تميز خاص بكل واحد منهم بحسب مهاراتهم وقدراتهم، ونذكر بأن الأسماء دون ترتيب أول ولا ثان وهكذا، ترتيب عادي، ولهم جميعا فئة تسمى التميز بمجالهم».