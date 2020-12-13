«الشيطان الأخضر» في «العين السينمائي» يناير المقبل

بوستر فيلم «الشيطان الأخضر» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك الفيلم القصير «الشيطان الأخضر» ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «العين السينمائي»، التي تقام تحت شعار «سينما المستقبل» في الفترة من 23 إلى 27 يناير 2021، في مدينة العين بدولة الإمارات.

ويشارك الفيلم ضمن قسم مسابقة «اصنع فيلمك في زمن الكورونا».

وتدور أحداث الفيلم حول المواقف الواقعية التي حدثت خلال بداية انتشار موجة فيروس «كورونا»، والجمع بينها في قصة واحدة خيالية تتجسد فيها «الكورونا» بصورة طفلة صغيرة مخيفة، وتستعرض لنا الأحداث مدى الحقد والأنانية الذي يكنه بعض المصابين من إخفاء إصابتهم بغرض نقل العدوى للمزيد من الأشخاص.

«الشيطان الأخضر» بطولة كاي سامح، إسلام غزولي، كرستينا عياد، أميرة مصطفى، مروة خطاب، ماريان مدحت، رانيا إسماعيل، رانيا أشرف، محمود شتله، ماجدة صفوت، جيهان العربي، توماس سامح، ليلى إسلام، قصة وسيناريو وحوار ماريان حنا، مدير التصوير راجي ماجد، مهندس الصوت عماد عزيز، بوستر ماتيو كيرلس، إخراج مينا عدلي.