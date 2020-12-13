هاريسون فورد يكمل مسيرة «إنديانا جونز» بجزء خامس

الممثل الأميركي هاريسون فورد في هوليوود، 13 فبراير 2020 (أ ف ب)

يعود الممثل هاريسون فورد (78 عاما) بدور إنديانا جونز في الجزء الخامس والأخير من مغامرات عالم الآثار الشهير المزمع عرضه في صالات السينما سنة 2022.

وقالت رئيسة «لوكاس فيلم» كاثلين كينيدي خلال مؤتمر صحفي نظمته «ديزني» لمستثمريها: «نحن في مرحلة ما قبل الإنتاج للجزء المقبل والأخير من إنديانا جونز.. وبطبيعة الحال سيعود إندي (تصغير إنديانا) شخصيا، أي هاريسون فورد، لاستكمال رحلة هذه الشخصية الأسطورية»، وفق «فرانس برس».

وخلافا للأجزاء السابقة، لن يتولى ستيفن سبيلبرغ أي دور خلف الكاميرا بعدما كان مقررا توليه إخراج الفيلم، قبل الاكتفاء بإسناد مهمة إنتاجية إليه. وسيخرج العمل جيمس مانغولد «مخرج فيلم لوغان»، وفق كاثلين كينيدي.

ومن المقرر البدء بتصوير الفيلم في ربيع 2021، على أن يبدأ عرضه في يوليو 2022.

وأدى هاريسون فورد دور إنديانا جونز للمرة الأولى سنة 1981 في فيلم «رايدرز أوف ذي لوست آرك» بإدارة المخرج ستيفن سبيلبرغ.

وحقق العمل نجاحا عالميا، وأعقبه جزءان آخران لم يقلا شعبية، وهما «إنديانا جونز أند ذي تمبل أوف دوم» (1984) و«إنديانا جونز أند ذي لاست كروزايد» (1989) مع الممثل الراحل شون كونري بدور والد عالم الآثار.

وأدى هاريسون فورد أيضًا بطولة الجزء الرابع بعنوان «إنديانا جونز أند كيندوم أوف ذي كريستال سكال»، وهو عمل نجح على شباك التذاكر لكنه أثار خيبة لدى النقاد وجزء من محبي السلسلة.

وجرى الإعلان منذ 2016 عن الجزء الخامس والأخير من السلسلة مع موعد أول لعرضه في 2019، لكن المشروع تأخر مرات عدة بسبب خلافات بين المنتجين وكتاب السيناريو وستيفن سبيلبرغ، ثم أخيرا بسبب جائحة «كوفيد-19»، التي عطلت عجلة الإنتاج في «هوليوود».