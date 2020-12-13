هاريسون فورد يكمل مسيرة «إنديانا جونز» بجزء خامس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 05:00 مساء
الممثل الأميركي هاريسون فورد في هوليوود، 13 فبراير 2020 (أ ف ب)

يعود الممثل هاريسون فورد (78 عاما) بدور إنديانا جونز في الجزء الخامس والأخير من مغامرات عالم الآثار الشهير المزمع عرضه في صالات السينما سنة 2022.

وقالت رئيسة «لوكاس فيلم» كاثلين كينيدي خلال مؤتمر صحفي نظمته «ديزني» لمستثمريها: «نحن في مرحلة ما قبل الإنتاج للجزء المقبل والأخير من إنديانا جونز.. وبطبيعة الحال سيعود إندي (تصغير إنديانا) شخصيا، أي هاريسون فورد، لاستكمال رحلة هذه الشخصية الأسطورية»، وفق «فرانس برس».

وخلافا للأجزاء السابقة، لن يتولى ستيفن سبيلبرغ أي دور خلف الكاميرا بعدما كان مقررا توليه إخراج الفيلم، قبل الاكتفاء بإسناد مهمة إنتاجية إليه. وسيخرج العمل جيمس مانغولد «مخرج فيلم لوغان»، وفق كاثلين كينيدي.

ومن المقرر البدء بتصوير الفيلم في ربيع 2021، على أن يبدأ عرضه في يوليو 2022.

وأدى هاريسون فورد دور إنديانا جونز للمرة الأولى سنة 1981 في فيلم «رايدرز أوف ذي لوست آرك» بإدارة المخرج ستيفن سبيلبرغ.

وحقق العمل نجاحا عالميا، وأعقبه جزءان آخران لم يقلا شعبية، وهما «إنديانا جونز أند ذي تمبل أوف دوم» (1984) و«إنديانا جونز أند ذي لاست كروزايد» (1989) مع الممثل الراحل شون كونري بدور والد عالم الآثار.

وأدى هاريسون فورد أيضًا بطولة الجزء الرابع بعنوان «إنديانا جونز أند كيندوم أوف ذي كريستال سكال»، وهو عمل نجح على شباك التذاكر لكنه أثار خيبة لدى النقاد وجزء من محبي السلسلة.

وجرى الإعلان منذ 2016 عن الجزء الخامس والأخير من السلسلة مع موعد أول لعرضه في 2019، لكن المشروع تأخر مرات عدة بسبب خلافات بين المنتجين وكتاب السيناريو وستيفن سبيلبرغ، ثم أخيرا بسبب جائحة «كوفيد-19»، التي عطلت عجلة الإنتاج في «هوليوود».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاريسون فورد يكمل مسيرة «إنديانا جونز» بجزء خامس
ثقافة وفن
3 مدربين من بين 41 أمام منتخب ليبيا بعد الفرز.. ومشكلة أمنية العائق الوحيد
رياضة محلية
يحكى أن - عمر العفاس
فيديو
5 جرحى في مواجهات أثناء تجمع لأنصار ترامب في واشنطن
دولى
«ديزني»: لا بديل من تشادويك بوزمان في تتمة «بلاك بانثر»
ثقافة وفن
آلاف من أنصار ترامب يتظاهرون مجددا في واشنطن.. والشرطة تفصل بين المؤيدين ...
دولى
الغنوشي يتحدث عن «قرار فاسد» من مسؤولين تونسيين أثر على مصالحهم الاقتصادية في ...
ليبيا
القنصلية الليبية بتونس تعود للعمل بمنظومة تصوير الجوازات بدءا من الإثنين
ليبيا
إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟
ليبيا
رئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس: السرقات والخطف من أبرز الجرائم في العاصمة
ليبيا
بقيمة 927 مليون يورو.. مالطا تصادر زوارق وسيارات مسروقة وعملات في طريقها إلى ...
ليبيا
«الأزمات الدولية» تحذر من عواقب النزاع على المصرف الخارجي وتفسر أسباب تعثر ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرقام وحقائق قبل قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في سويسرا