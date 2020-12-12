تعاون منتظر بين «ديزني» وعائلة كارداشيان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 ديسمبر 2020, 01:20 مساء
قسم من عائلة كارداشيان الأميركية الشهيرة خلال حفلة متحف متروبوليتان في نيويورك عام 2019 (أ ف ب)

تعاقدت شركة «ديزني» مع عائلة كارداشيان الأميركية الشهيرة، بهدف إطلاق برنامج جديد في 2021 على منصتي «هولو» و«ستار».

ولم تورد الشركة تفاصيل كثيرة عن هذا المشروع الجديد، الذي وصفته كريس جينير، ربة عائلة كارداشيان، في حسابها على «تويتر»، بأنه «شراكة ممتدة على سنوات متعددة»، حسب «فرانس برس».

وسيُعرض البرنامج الجديد على منصّة «هولو» في الولايات المتحدة و«ستار» في الخارج، علما بأن هذه الخدمة الجديدة من «ديزني» للفيديو عند الطلب ستطلق في فبراير.

ويتيح هذا المشروع لآل كارداشيان خوض غمار البث التدفقي الرائج جدا في هذه الأوقات.

وكان برنامج تلفزيون الواقع الشهير «كيبينغ آب ويذ ذي كارداشيانز» الذي فتح للعائلة أبواب الشهرة يبث على قناة «إي!» العاملة بالكابل التابعة لمجموعة «إن بي سي يونيفارسل».

وأعلنت العائلة في سبتمبر توقف هذا البرنامج الذي يتتبع حياتها اليومية في مطلع سنة 2021، وذلك في ختام موسمه العشرين بعد 14 عاماً من البدء ببثه. وهي لم توضح خلفيات هذا القرار.

وسمح هذا البرنامج لكيم كارداشيان التي كانت قاصرة وقت البدء ببثه بتحقيق ثروة طائلة بمساعدة والدتها التي تدير أعمال العائلة. وتقدر ثروة كيم اليوم بنحو 780 مليون دولار، بحسب بيانات «فوربز».

ويعود العقد الأخير المبرم بين «إي!» وآل كارداشيان إلى العام 2017 وهو يشمل خمس سنوات من التعاون مع 30 مليون دولار في السنة.

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