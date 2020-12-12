صور: يوم مفتوح للأطفال بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 ديسمبر 2020, 11:57 صباحا
الهيئة العامة للثقافة تنظم فعاليات للأطفال في طرابلس تضمنت الرسم والخط العربي (فيسبوك)

نظمت الهيئة العامة للثقافة، الجمعة، بمقهى بيانكي في طرابلس، يوما مفتوحا للأطفال، تضمن ورشة المرسم الحر والتلوين، وفن الخط العربي، بمشاركة المكتبة المتنقلة التابعة للهيئة.

واستهدفت الفعاليات إبراز مواهب الأطفال وتنمية مهاراتهم، وشارك في هذا اليوم العشرات من الأطفال من مدينة طرابلس، حسب منشور الهيئة على «فيسبوك».

وعبر رئيس الهيئة، حسن أونيس، عن سعادته بما شاهده من رسوم للأطفال معبرة عما تحمله أفكارهم الجميلة، وأكد أن هذه الفعالية جمعت بين الأطفال وأولياء أمورهم، بهدف إكساب الأطفال ثقافة فنية وخلق روح المبادرة لديهم للتعبير عما يجول في خيالهم، وتشجيعهم على ممارسة فن الرسم في إطار من الإبداع بعيدا عن التلقين.

وفي ختام الفعالية قدمت هدايا للأطفال المشاركين، وشهادات تقدير للمساهمين في إنجاح هذا الحدث.

الهيئة العامة للثقافة تنظم فعاليات للأطفال في طرابلس تضمنت الرسم والخط العربي (فيسبوك)
الهيئة العامة للثقافة تنظم فعاليات للأطفال في طرابلس تضمنت الرسم والخط العربي (فيسبوك)
الهيئة العامة للثقافة تنظم فعاليات للأطفال في طرابلس تضمنت الرسم والخط العربي (فيسبوك)
الهيئة العامة للثقافة تنظم فعاليات للأطفال في طرابلس تضمنت الرسم والخط العربي (فيسبوك)
الهيئة العامة للثقافة تنظم فعاليات للأطفال في طرابلس تضمنت الرسم والخط العربي (فيسبوك)
الهيئة العامة للثقافة تنظم فعاليات للأطفال في طرابلس تضمنت الرسم والخط العربي (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيتل يعلن فشله أمام هاميلتون في سباقات فورمولا 1
رياضة عالمية
من المخيمات إلى المجهول.. العراق يعيد نازحي الحرب مع«داعش» إلى مناطقهم
عربى
أميركا تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح «موديرنا»
دولى
سباق شركات الأدوية العالمية يتسارع وأميركا تقترب من إطلاق لقاح فايزر
دولى
السيسي يوجه بمنح لقاح «كورونا» الصيني مجانا للمصريين
عربى
ليبيون يلجؤون إلى «طرق بديلة» لمواجهة أزمة السيولة بالمصارف
ليبيا
جريدة «الوسط»: الخلاف سيد الموقف في مسارات حل الأزمة
ليبيا
جديد «كورونا»: أميركا تقترب من الترخيص للقاح وفرنسا تخرج من العزل بـ«حذر» ...
دولى
«البوليساريو» عن قرار ترامب بشأن الصحراء الغربية: «من لا يملك لمن لا يستحق»
عربى
مصر تستقبل أول شحنة من لقاح «كورونا».. والأولوية للأطقم الطبية
عربى
لودريان يلح على شرطين للوصول إلى انتخابات ليبية
ليبيا
«داخلية الوفاق» تبحث مع قادة محاور بالمنطقة الغربية آلية «دمج المقاتلين»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المياه الغازية وورق الألومنيوم للتخلص من صدأ السيارة