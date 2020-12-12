صور: يوم مفتوح للأطفال بطرابلس

الهيئة العامة للثقافة تنظم فعاليات للأطفال في طرابلس تضمنت الرسم والخط العربي (فيسبوك)

نظمت الهيئة العامة للثقافة، الجمعة، بمقهى بيانكي في طرابلس، يوما مفتوحا للأطفال، تضمن ورشة المرسم الحر والتلوين، وفن الخط العربي، بمشاركة المكتبة المتنقلة التابعة للهيئة.

واستهدفت الفعاليات إبراز مواهب الأطفال وتنمية مهاراتهم، وشارك في هذا اليوم العشرات من الأطفال من مدينة طرابلس، حسب منشور الهيئة على «فيسبوك».

وعبر رئيس الهيئة، حسن أونيس، عن سعادته بما شاهده من رسوم للأطفال معبرة عما تحمله أفكارهم الجميلة، وأكد أن هذه الفعالية جمعت بين الأطفال وأولياء أمورهم، بهدف إكساب الأطفال ثقافة فنية وخلق روح المبادرة لديهم للتعبير عما يجول في خيالهم، وتشجيعهم على ممارسة فن الرسم في إطار من الإبداع بعيدا عن التلقين.

وفي ختام الفعالية قدمت هدايا للأطفال المشاركين، وشهادات تقدير للمساهمين في إنجاح هذا الحدث.

الهيئة العامة للثقافة تنظم فعاليات للأطفال في طرابلس تضمنت الرسم والخط العربي (فيسبوك)

الهيئة العامة للثقافة تنظم فعاليات للأطفال في طرابلس تضمنت الرسم والخط العربي (فيسبوك)

الهيئة العامة للثقافة تنظم فعاليات للأطفال في طرابلس تضمنت الرسم والخط العربي (فيسبوك)

الهيئة العامة للثقافة تنظم فعاليات للأطفال في طرابلس تضمنت الرسم والخط العربي (فيسبوك)

الهيئة العامة للثقافة تنظم فعاليات للأطفال في طرابلس تضمنت الرسم والخط العربي (فيسبوك)

الهيئة العامة للثقافة تنظم فعاليات للأطفال في طرابلس تضمنت الرسم والخط العربي (فيسبوك)