أسطوانة ثانية مفاجئة لتايلور سويفت

تايلور سويفت (أ ف ب)

ستطلق تايلور سويفت أسطوانة ثانية مفاجئة، وُصفت بأنها «أخت» أسطوانتها «فولكلور»، التي صدرت في يوليو.

وتحمل الأسطوانة الجديدة عنوان «إيفرمور»، وهي تعتبر التاسعة لسويفت التي تحتفل، الأحد، بعيدها مولدها الحادي والثلاثين، وفق «فرانس برس».

وعبر حسابها على «تويتر»، كتبت النجمة الأميركية «منذ أن كنت في الثالثة عشرة، كنت أتطلع إلى أن أبلغ الحادية والثلاثين، لأنه الرقم الذي ينطوي على دلالة بالنسبة إليّ ولكن مقلوباً. لهذا السبب شئت أن أقدّم لكم هذه المفاجأة».

وأضافت سويفت التي ألّفت معظم أغنياتها بالتعاون في معظم الأحيان مع شريك أو أكثر «لم نستطع التوقف عن الكتابة» بعد إصدار «فولكلور».

وواصلت تايلور سويفت في «إيفرمور» تعاونها مع فريق «فولكلور» وفي مقدّمه آرون ديسنر، المؤسس المشارك لفرقة الروك المستقلة «ذا ناشيونال»، وجاستن فيرنون من فرقة «بون أيفر».

وشارك في العمل أيضاً جاك أنتونوف الذي شارك في تأليف آخر ثلاث أسطوانات لسويفت الحائزة عشر جوائز «غرامي».

وذكرت سويفت بين المشاركين ويليام بويري، وهو اسم مستعار لرفيقها الممثل الكوميدي البريطاني جو ألوين الذي ورد اسمه كمشارك في اثنتين من أغنيات «فولكلور».

وكانت «فولكلور» حصدت إعجاب الجمهور، وبقيت ثمانية أسابيع في صدارة المبيعات القياسية في الولايات المتحدة، وأصبحت أول أسطوانة بيعت منها أكثر من مليون نسخة في 2020.

وتتضمن أسطوانة «إيفرمور» 15 أغنية في النسخة العادية منها، في حين أن النسخة «الفاخرة» تشمل أغنيتين إضافيتين.

وإلى جانب دويتو مع كل من فرقتي «ذا ناشيونال» و«بون آيفر»، أشركت سويفت كذلك في إحدى أغنيات الأسطوانة الجديدة فرقة «هايم» النسائية.