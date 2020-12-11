تعرف إلى تفاصيل جوائز مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (صور)

أمير المصري بطل فيلم «التيه» الحائز جائزة الهرم الذهبي (خاص لـ بوابة الوسط)

اختتم مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» فعاليات دورته الـ42 مساء الخميس، داخل مسرح «We» داخل دار الأوبرا المصرية، وذلك بإعلان جوائز المسابقات المختلفة، وسط حضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس المهرجان محمد حفظي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن المصري والعربي.

في المسابقة الدولية، حصد «التيه» للمخرح بن شاروك جائزة «الهرم الذهبي لأحسن فيلم»، كما نال جائزة «هنري بركات لأحسن إسهام فني».

أما جائزة «أحسن ممثلة» فذهبت مناصفة إلى الفنانة إلهام شاهين، عن دورها في الفيلم المصري «حظر تجول» إخراج أمير رمسيس، والممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي «مؤتمر» إخراج إيفان آي. تفردوفسكي.

ونال جائزة «أفضل ممثل» جوليان فرجوف عن دوره في فيلم «دروس اللغة الألمانية» إخراج بافل جي. فيسناكوف

وحاز على جائزة «نجيب محفوظ لأحسن سيناريو» فيلم «50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ» للمخرج خورخي كوتشي.

وحصد الفيلم الوثائقي «عاش يا كابتن» إخراج مي زايد جائزة «الهرم البرونزي» والتي تمنح للمخرج عن عمله الأول أو الثاني، في حين نال جائزة «الهرم الفضي - جائزة لجنة التحكيم الخاصة» فيلم «مؤتمر» إخراج إيفان آي. تفردوفسكي.

ونال فيلم «غزة مونامور» تنويها خاصا من لجنة التحكيم وهو من إخراج عرب ناصر، طرزان ناصر.

أما في جوائز مسابقة آفاق السينما العربية، فلقد حصد «جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي» فيلم «تحت السموات والأرض» للمخرج روي عريضة، ونال جائزة «صلاح أبو سيف - جائزة لجنة التحكيم الخاصة» فيلم «حد الطار» إخراج عبدالعزيز الشلاحي.

وحاز على جائزة «أحسن فيلم غير روائي» فيلم «نحن من هناك» إخراج وسام طانيوس.

ونال جائزة «أحسن أداء تمثيلي» الممثل فيصل الدوخي عن دوره في فيلم «حد الطار» إخراج عبدالعزيز الشلاحي، وتنويه خاص لفيلم «خريف التفاح» إخراج محمد مفتكر.

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وفي جوائز مسابقة أسبوع النقاد، حصل على جائزة «شادي عبد السلام لأحسن فيلم» وتمنح للمخرج: فيلم «الأفضل لم يأت بعد» إخراج جينغ وانغ، ونال جائزة «فتحي فرج - جائزة لجنة التحكيم الخاصة» فيلم «ذهب» إخراج روجيه هيسب.

أما في جوائز مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة، ذهبت جائزة «يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير» لفيلم «إيزابيل» للمخرجة سارة الشاذلي، وجائزة «لجنة التحكيم الخاصة» لفيلم «المباراة» إخراج رومان هودل، وتنويه خاص لفيلم «الحياة على الهامش» إخراج مو هراوي، وفيلم «من يحرقن الليل» إخراج سارة مسفر.

وذهبت جائز جائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي» لفيلم «التيه» إخراج بن شاروك.



الجوائز النقدية

حاز على جائزة «إيزيس» فيلم «عاش يا كابتن» إخراج مي زايد، والجائزة قدرها 10 آلاف دولار، يقدمها صندوق مشاريع المرأة العربية، لأفضل فيلم مصري يبرز دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا، كمال نال الفيلم أيضًا جائزة «يوسف شريف رزق الله» (الجمهور) وقدرها 15 ألف دولار والتي تمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، مناصفة بين المنتج والشركة التي ستقوم بتوزيع الفيلم في جمهورية مصر العربية.

وذهبت جائزة «أفضل فيلم عربي» مناصفة بين فيلمي «غزة مونامور» إخراج عرب ناصر، وطرزان ناصر، و«نحن من هناك» إخراج وسام طانيوس. والجائزة قدرها 10 آلاف دولار، وتمنح لمنتج أحد الأفلام المشاركة في أي من المسابقات الثلاث (الدولية - آفاق السينما العربية - أسبوع النقاد).

وأخيرًا، جائزة «أفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر» ذهبت إلى فيلم «على طول البحر» إخراج أكيو فوجيموتو. والجائزة قدرها 50 ألف جنيه تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ورئيس المهرجان محمد حفظي (خاص لـ بوابة الوسط)

من الحفل الختامي لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من الحفل الختامي لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من الحفل الختامي لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من الحفل الختامي لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من الحفل الختامي لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من الحفل الختامي لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من الحفل الختامي لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من الحفل الختامي لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)