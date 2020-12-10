الكشف عن أبطال المقاومة الشعبية في «كيرة والجن»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 01:25 مساء
من كواليس فيلم «كيرة والجن» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت شركة «سينرجي فيلمز» عن صورة جديدة من كواليس الفيلم المنتظر «كيرة والجن»، والتي تجمع أبطال المقاومة الشعبية أثناء الاحتلال الإنجليزي، وتجمع الصورة بين معظم الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم، وعلى رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري.

وفي سياق متصل، انتهى مخرج الفيلم مروان حامد من تصوير أكثر من 50% من أحداثه بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية والاستديوهات، ومن المقرر تصوير المشاهد المتبقية تباعًا خلال الفترة المقبلة، وذلك تمهيدًا لطرحه في نهاية العام المقبل 2021.

فيلم «كيرة والجن» مأخوذ عن رواية «1919» للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز كل من هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى وقت ثورة 1919 حتى العام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف الأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

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