الكشف عن أبطال المقاومة الشعبية في «كيرة والجن»

كشفت شركة «سينرجي فيلمز» عن صورة جديدة من كواليس الفيلم المنتظر «كيرة والجن»، والتي تجمع أبطال المقاومة الشعبية أثناء الاحتلال الإنجليزي، وتجمع الصورة بين معظم الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم، وعلى رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري.
وفي سياق متصل، انتهى مخرج الفيلم مروان حامد من تصوير أكثر من 50% من أحداثه بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية والاستديوهات، ومن المقرر تصوير المشاهد المتبقية تباعًا خلال الفترة المقبلة، وذلك تمهيدًا لطرحه في نهاية العام المقبل 2021.
فيلم «كيرة والجن» مأخوذ عن رواية «1919» للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز كل من هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.
الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى وقت ثورة 1919 حتى العام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف الأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.