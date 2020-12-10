جوني ديب يستأنف الحكم في دعواه ضد جريدة «ذي صن»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 03:30 مساء
جوني ديب خلال مشاركته في حفل خيري بمونتي كارلو، 24 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

يحاول الممثل الأميركي جوني ديب استئناف الحكم القضائي الصادر في دعواه ضد جريدة  «ذي صن» الشعبية البريطانية التي صوّرته معنّفًا لزوجته أمبير هيرد، بعدما كان خسرها أمام محكمة البداية.

وخسر الممثل في مطلع نوفمبر الفائت الدعوى التي رفعها على مجموعة «نيوز غروب نيوزبيبرز»، ناشرة «ذي صن»، وفق «فرانس برس».

وطلب ديب بعد ذلك إذنًا بالاستئناف وفق الأصول المعمول بها في النظام القضائي البريطاني، لكن طلبه قوبل بالرفض من القاضي أندرو نيكول الذي كان أصدر حكمًا في غير مصلحته في أساس الدعوى، إذ اعتبر القاضي أن أسباب الاستئناف غير مقنعة.

وما كان من ديب إلا أن استأنف مباشرة أمام محكمة الاستئناف، وفق ما يجيزه القانون البريطاني، بحسب ما ورد في سجل الاستئناف المتاح الاطلاع عليه للعامّة. ولم يُعرَف متى ستقرر محكمة الاستئناف ما إذا كانت ستسمح بمحاكمة ثانية أم لا.

وصدر حكم الدرجة الأولى في 2 نوفمبر الفائت بعد جلسات امتدت ثلاثة أسابيع في يوليو المنصرم أمام المحكمة العليا في لندن، غالبًا ما كان يحضرها ديب (57 عامًا) وطليقته الممثلة الأميركية آمبير هيرد (34 عامًا)، تطرقت إلى تفاصيل محرجة عن حياتهما الخاصة.

وكانت «ذي صن» التي استندت بشكل أساسي إلى تصريحات هيرد، أشارت إلى 14 حادث عنف زوجي نفاها ديب كلها.

واعتبر القاضي نيكول في حكمه مطلع نوفمبر أن التوصيفات التي أوردتها الجريدة «صحيحة بدرجة كبيرة»، نظرًا إلى أن «غالبية الاعتداءات المزعومة أثبتت».

وفي نهاية مطلع نوفمبر، أصدر القاضي قرارًا بتدريك ديب نفقات الدعوى البالغة أكثر من 628 ألف جنيه استرليني (705 آلاف يورو) وأمره بدفع المبلغ للجريدة.

وتعرّف جوني ديب على آمبير هيرد خلال تصوير «ذا رام داياري» في العام 2011، وتزوجا في فبراير 2015 في لوس أنجليس.

وتطلق الزوجان في مطلع العام 2017 وسط ضجة إعلامية كبيرة. وتحدثت الممثلة في حينه عن «سنوات» من العنف «الجسدي والنفسي»، وهي اتهامات نفاها جوني ديب نفيا قاطعا.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكرة الإيطالية تفقد أحد أساطيرها.. وفاة باولو روسي هداف مونديال 1982
رياضة عالمية
بلدية يفرن تطلق حملة لزراعة 1000 شجرة في يوم واحد
ليبيا
أكثر من 3 آلاف وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة
دولى
ديمقراطيو الشيوخ الأميركي يفشلون في منع بيع «إف-35» للإمارات
دولى
«فرانس برس»: قرصنة وثائق متعلقة بلقاح «فايزر-بايونتيك» خلال هجوم إلكتروني في ...
دولى
«الإنتربول»: اعتقال 20 ألف شخص حول العالم في حملة تستهدف الاحتيال الإلكتروني
اقتصاد
لقاح «سبوتنيك» أداة أخرى لبسط النفوذ الروسي في الخارج
دولى
«المالية»: 834 مليون دينار إيرادات الضرائب.. و177 مليونا من الجمارك خلال 11 شهرا
ليبيا
الكبير يطلع السفير الألماني على جهود توحيد سعر صرف الدينار
ليبيا
الصين تنجح في تشغيل «شمس صناعية»
اقتصاد
غوتيريس: صاروخ مضاد للدبابات في ليبيا له خصائص سلاح إيراني الصنع
ليبيا
المسماري: نحن في حالة حرب مع ​تركيا​ ولم يعلن أحد وقف المعركة بل أعلنا وقف إطلاق...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يحللون عينات فضائية عمرها 4.6 مليار سنة