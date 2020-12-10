الانتهاء من تصوير فيلم «وقفة رجالة» تمهيدًا لطرحه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 01:10 مساء
من كواليس فيلم «وقفة رجالة» (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى المخرج المصري أحمد الجندي من تصوير كافة مشاهد فيلمه الجديد «وقفة رجالة» الذي انطلق أواخر شهر أكتوبر الماضى، ويعمل الجندي على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج وتجهيزه للعرض في السينمات خلال شهر يناير المقبل حسبما حددت الشركات المنتجة.

فيلم «وقفة رجالة» يشارك في بطولته ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، ومحمد سلام وظهور خاص للفنانة أمينة خليل والعمل من إنتاج شركات «سينرجي فيلمز»، «أفلام مصر العالمية»، «نيوسنشري ماجيك بينز».

«وقفة رجالة» تدور أحداثه في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف جانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

من كواليس فيلم «وقفة رجالة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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