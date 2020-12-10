«أكاديمية MBC» تطلق مبادرة «فكرتي» بحثًا عن المواهب الكتابيّة

المبادرة هدفها البحث عن المواهب في الكتابة الإبداعية (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت «أكاديمية MBC»، ذراع التعليم والتدريب في «مجموعة MBC»، إطلاق مبادرة «فكرتي»، الهادفة إلى اكتشاف المواهب الكتابية في الدراما وتعزيزها.

تشجّع المبادرة الكُتّاب الطموحين من المملكة العربية السعودية والعالم العربي على بثّ الحياة في الأفكار المُبدعة من خلال صياغتها في نصوص درامية مكتوبة. وستقوم "مجموعة MBC" بتحويل أفضل النصوص المُقدّمة إلى إنتاجات تلفزيونية درامية متكاملة، تحظى بفرصة العرض على قنوات المجموعة ومنصة "شاهد VIP".

تعليقا على المبادرة، قالت جنى يماني، الرئيس التنفيذي للأكاديمية والمواهب في "مجموعة MBC" أن "مبادرة (فكرتي) وُلدت انطلاقا من إيماننا بضرورة دعم المواهب في المملكة، وفي العالم العربي وفي العالم عموما، وحرصنا على تقديم أفضل محتوى خاصة في مجال الدراما".

ومن جهته، قال علي جابر، مدير عام القنوات التلفزيونية "مجموعة MBC": "من خلال التوسّع في فريق الكُتّاب والمبدعين لدينا، نحن قادرون على تقديم مجموعة من القصص المتنوعة والمثيرة للاهتمام التي تشكّل بمُجملها المحتوى الممّيز الذي ينتظره جمهورنا، وذلك بموازاة تقديم جيل جديد من المواهب الكتابية الدرامية إلى المنطقة".

وأشار: "أن تعامل هؤلاء الكتّاب مع (مجموعة MBC) يضمن لهم الحقوق الملكية الفكرية الكاملة لأعمالهم، بما يتماشى مع سعينا الدائم لحماية حقوق المحتوى والملكية الفكرية للمبدعين".

وأعرب جاكوب ميجلهد الرئيس التنفيذي للمحتوى في "شاهد" المنضوي تحت مظلة "مجموعة MBC"، عن حماسته لاكتشاف الكُتّاب الجُدد، مشيرًا إلى أن "من الضروري توفير منفذ ومنصّة لهؤلاء الكتّاب، إذ يمكننا من خلالهم إحداث الفارق الحقيقي في قطاع الصناعة الدرامية".

للمهتمين بتقديم النصوص الدرامية، بإمكانكم الآن تحميلها من هنا.