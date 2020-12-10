المخرج ستيفن سودربرغ سيشرف على حفل الأوسكار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 10:59 صباحا
ستيفن سودربرغ في مهرجان «البندقية السينمائي»، 1 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أعلن منظمو حفل الأوسكار أن المخرج ستيفن سودربرغ المعروف خصوصا بفيلمه «كونتايجن» سيشرف على النسخة المقبلة من أبرز حدث سينمائي في الولايات المتحدة والذي تأثر جراء تبعات جائحة «كوفيد-19».

وتسبب وباء «كوفيد-19» بتوقف أكثرية الإنتاجات الضخمة في هوليوود منذ الربيع وتبديل مواعيد الأحداث السينمائية، كما أرغم أكاديمية الأوسكار على إرجاء حفل توزيع هذه المكافآت السينمائية الأبرز بنسخته الثالثة والتسعين إلى 25 أبريل 2021، مع تبسيط المعايير التي تتيح للأفلام المنافسة في ظل استمرار إغلاق أكثرية صالات السينما أمام الجمهور، وفق «فرانس برس».

ولا يزال نسق الحفل المقبل (افتراضيا بالكامل أو جزئيا) غير محدد حتى الساعة، غير أن رئيس أكاديمية الأوسكار ديفيد روبن ومديرتها العامة داون هادسون اعتبرا في بيان أن الحفل المقبل سيشكل «المناسبة المثالية للابتكار وإعادة التفكير في الاحتمالات المتاحة لإقامة حفل لتوزيع الجوائز».

ولتنظيم الحفل الجديد من نوعه في تاريخ الأوسكار، سيحظى ستيفن سودربرغ الحائز جائزة أوسكار لأفضل مخرج عن فيلمه «ترافيك» سنة 2000، بمعاونة منتج جوائز «غرامي» سابقا جيسي كولينز والمنتجة ستايسي شير (دجانغو أنتشايند).

وتعاون سودربرغ وشير في الماضي على فيلمي «إيرين بروكوفيتش» و«كونتايجن» الذي يكال له المديح في الآونة الأخيرة لكونه تنبأ منذ 2011 بجوانب كثيرة من الوضع الحالي في العالم بفعل الجائحة، بما في ذلك التباعد الجسدي والمستشفيات والمشارح الميدانية والتسابق على اللقاح.

واختارت جمعية منتجي هوليوود هذا العام المخرج الأميركي حتى لقيادة «خلية أزمة» مهمتها تنظيم استئناف الأنشطة السينمائية.

ولم يحسم منظمو حفل الأوسكار بعد خيارهم بشأن إمكان تنظيم حفل حضوري بوجود النجوم، أو الاكتفاء بنسخة افتراضية بالكامل (كما حصل مع حفل «إيمي» لسنة 2020)، أو المزج بين النسقين. ودخل القسم الأكبر من كاليفورنيا، خصوصا لوس أنجليس، مرحلة إغلاق جديدة أخيرًا.

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