وفاة «رجل المستحيل».. القاهرة تودع الكاتب نبيل فاروق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 07:07 مساء
الدكتور نبيل فاروق (أرشيفية: الإنترنت)


فقد الوسط الثقافي العربي أشهر كاتب خيال علمي وأدب بوليسي في مصر والعالم العربي وصاحب «ملف المستقبل»، الدكتور نبيل فاروق، الذي رحل الأربعاء، عن عمر 64 عاما.

وقالت ريهام فاروق، ابنة الكاتب الراحل، على صفحتها في «فيسبوك»: «توفي الي رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين».

صدرت لفاروق، المولود في 9 فبراير 1956، مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها «ملف المستقبل»، و«رجل المستحيل»، و«كوكتيل 2000». لاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خصوصا عند الشباب والمراهقين، حسب «الشروق».

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