عرض عالمي أول للفيلم المصري «ع السلم» بـ«القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 02:09 مساء
مشهد من فيلم «ع السلم» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض مهرجان «القاهرة السينمائي» في الثالثة والنصف من مساء الأربعاء، الفيلم المصري «ع السلم» للمخرجة نسرين الزيات في عرضه العالمي الأول ضمن الأفلام المشاركة في مسابقة «آفاق السينما العربية» بالدورة 42.

الفيلم يعرض بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، ويتناول كيف يمكن للكاميرا أن تساعد المخرجة الشابة على تكريس الماضي كذكرى جميلة ومعايشة الحاضر كلقطة ملونة والنظر إلى المستقبل دون خوف من فقدان جديد؟ ما بين منزل الأب الذي يعاد ترميمه من أجل إبقاء رائحة الزمن القديم في متناول الذاكرة، وبين الخوف على رضا الأم التي تمثل أطيب ما في الحاضر الكئيب، تقطع المخرجة رحلتها الداخلية ما بين سؤال وسؤال، ما بين زمن وزمن كلاهما حاضر ومؤكد لا فرار منه، تبدو الكاميرا مثل شخص طيب تستقبله أسرتها وسط تفاصيلها البسيطة، تبوح أمامه بتواضع وبراءة، ترصد ما هو ساكن، وتعيد تمجيد الراحل الذي ينتقل معهم من بيت لبيت لأنه موشوم في القلب.

كما خصص المهرجان عرضا إضافيا أيضًا لفيلم "ع السلم" للنقاد والصحفيين، وذلك في العاشرة من صباح الأربعاء، بالمسرح الصغير.

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