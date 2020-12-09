عرض سجادة حمراء للفيلم البريطاني «التيه» في «القاهرة السينمائي» الأربعاء

مشهد من فيلم «التيه» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض مهرجان «القاهرة السينمائي» في الثالثة عصر الأربعاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم المجري «الاستعدادات لنكون معًا لأجل غير مسمى» للمخرجة ليلي هورفات في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية.

ويقيم المهرجان في السادسة مساءً عرض سجادة حمراء للفيلم البريطاني «التيه» للمخرج بن شاروك بحضور بطله الفنان أمير المصري؛ وذلك في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.

كما يقام في التاسعة مساءً عرض سجادة حمراء للفيلم اللبناني «عالم التليفزيون» للمخرج روبير كريمونا؛ وذلك في عرضه العالمي الأول ضمن الأفلام المشاركة في قسم العروض الخاصة.

ويعرض ضمن فعاليات الأربعاء في المهرجان أيضًا الفيلم الروسي «يوميات الحصار» للمخرج أندري زايتسيف، وذلك في عرضه الدولي الأول ضمن الأفلام المشاركة في قسم عروض خاصة.

وضمن عروض منتصف الليل، يعرض في العاشرة والنصف مساءً بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الألماني «سكون» للمخرج مايكل فينوس في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.