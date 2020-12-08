«إصرار» يودع زواره و«إسكندر» يكرم المشاركين

بيت إسكندر يختتم فعاليات معرض «إصرار» للفن التشكيلي (بوابة الوسط)

اختتم بيت إسكندر للثقافة والفنون، الاثنين، فعاليات معرض إصرار الذي شارك فيه مجموعة من الفنانين التشكيليين بأعمال تعني بالجانب الاحترازي لمواجهة جائحة كورونا وتلامس موضوعاتها الأبعاد النفسية والاجتماعية، والتي تعكس ظروف العزلة والحجرالصحي.

وكرم القائمون على بيت إسكندر الفنانين، بتسليمهم شهادات تقدير تمثينا لإبداعاتهم المتميزة، كما منحت «بوابة الوسط» شهادة مشاركة تكريما لدورها في تغطية فعاليات المعرض ومساهمتها من خلال المتابعات في التعريف بخطورة جائحة كورونا، حسب المنظمين للحدث.

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وصاحب أجواء الاحتفالية وصلة غنائية أحياها الفنان أحمد السحيري والفنانة حنان الفرجاني.

بيت إسكندر يختتم فعاليات معرض «إصرار» للفن التشكيلي (بوابة الوسط)

بيت إسكندر يختتم فعاليات معرض «إصرار» للفن التشكيلي (بوابة الوسط)

بيت إسكندر يختتم فعاليات معرض «إصرار» للفن التشكيلي (بوابة الوسط)