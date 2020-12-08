بدء تسليم جوائز نوبل 2020 إلى الفائزين في «ديارهم»

الفائزة بجائزة نويل للكيمياء الفرنسية إيمانويل شاربانتييه تتسلم الميدالية والشهادة في 7 ديسمبر 2020 من السفير السويدي في برلين بير ثورسون (أ ف ب)

بدأ الفائزون بجوائز نوبل هذه السنة تسلمها في بلدان إقامتهم، وأولهم الأميركية لويز غلوك (الآداب) والفرنسية إيمانويل شاربانتييه (الكيمياء)، بعدما حالت جائحة كوفيد-19 دون إقامة الاحتفال المعهود بتسليمها في ستوكهولم وأوسلو.

وأُعلنت في أكتوبر أسماء الفائزين بالجوائز الست، وهي السلام (في أوسلو) والآداب والطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد (في ستوكهولم)، حسب «فرانس برس».

ولكن استُعيض عن الاحتفالات الفخمة لتوزيع الجوائز، في 10 ديسمبر، بعمليات تسليم عبر الإنترنت، لا تستلزم وجود الفائزين في العاصمتين الاسكندينافيتين.

ووفقاً لبرنامج «مؤسسة نوبل»، كان من المقرر أن تكون إيمانويل شاربانتييه، الحائزة جائزة الكيمياء، الأول بين الفائزين تتلقى الميدالية والشهادة، وكان من المتوقع أن يسلمها إياهما مساء الاثنين (18,00 بتوقيت غرينتش) السفير السويدي في برلين، حيث تعيش وتعمل.

لكنّ مؤسسة نوبل أعلنت الاثنين أن الفائزة بجائزة الآداب المرموقة، الشاعرة لويز غلوك ، تسلمت جائزتها الأحد بمنزلها في ماساتشوستس. وستُسلّم الجوائز إلى الفائزين الآخرين الثلاثاء.

في أوروبا، يتسلم البريطاني روجر بنروز (الفيزياء) جائزته في لندن والألماني راينهارد غنزل (الفيزياء) في ميونيخ.

وفي الولايات المتحدة، تُسلّم الجائزة إلى هارفي ألتر (الطب) في واشنطن، وإلى تشارلز رايس (الطب) في نيويورك، في حين يتلقاها بول ميلغروم وروبرت ويلسون (الاقتصاد) في بالو ألتو، وجينيفر داودنا (الكيمياء) في كاليفورنيا.

أما أندريا غيز (الفيزياء) فتنال ميداليتها وشهادتها الأربعاء في لوس أنجليس.

ويتلقى البريطاني مايكل هوتن (الطب) المقيم في كندا جائزته في منزله، لكن الموعد لم يحدد بعد.

وسيتم تقديم جائزة السلام المرموقة الخميس في روما إلى المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، خلال احتفال يتم بثه عبر الإنترنت من أوسلو والعاصمة الإيطالية، حيث يوجد مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وفي ستوكهولم، يُقام احتفال دون جمهور بعد ظهر الخميس في مقر بلدية المدينة، تتخلله حفلة موسيقية وعرض مشاهد لتسليم الجوائز إلى الفائزين.

ويصادف 10 ديسمبر ذكرى وفاة مؤسس الجوائز رجل الأعمال السويدي ألفرد نوبل (1833-1896).

عادة ما تختتم الاحتفالات أسبوعا من المؤتمرات الحائزة على جوائز. سيقام معظمها هذا العام، ولكن عبر الإنترنت. كما ستقام إضاءات متعلقة بجائزة نوبل هذا الأسبوع في ستوكهولم.