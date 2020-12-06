إلهام شاهين تتأنَّق في مهرجان القاهرة بفستان للمصمم الليبي أمجد خليل

النجمة المصرية إلهام شاهين تطل في مهرجان القاهرة السينمائي بفستان من تصميم مصمم الأزياء الليبي أمجد خليل.(الوسط)

اختارت النجمة المصرية إلهام شاهين الإطلالة خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 بفستان أصفر اللون بأكمام شفافة ومطرزة، من تصميم مصمم الأزياء الليبي أمجد خليل.

وقدمت الفنانة إلهام شاهين شكرها عبر صفحتها بموقع الصور الأشهر «إنستغرام» إلى مصمم الأزياء الليبي أمجد خليل.

ويعتبر أول تعاون عربي لمصمم الأزياء الليبي أمجد خليل مع نجمة عربية، حيث حرص أمجد على الحضور وأن يشرف على القطعة بنفسه.

يذكر أن المصمم الليبي أمجد في أسبوع ميلانو للموضة 2021 ويحمل علامة خاصة به «AK».

وبدأ خليل سنة 2018 بمجموعة فساتين زفاف لاقت رواجا كبيرا ومنه عرض أزياءه خارج ليبيا، وكانت المناسبة الأولى في إسطنبول بعرض حمل اسم «A glimmer of hope»، كما أطلق أول مجموعة فساتين سهرة في باريس باسم «slent love» في مارس 2020.

النجمة المصرية إلهام شاهين تطل في مهرجان القاهرة السينمائي بفستان من تصميم مصمم الأزياء الليبي أمجد خليل.(الوسط)

النجمة المصرية إلهام شاهين تطل في مهرجان القاهرة السينمائي بفستان من تصميم مصمم الأزياء الليبي أمجد خليل.(الوسط)