مناقشة دور السينما في التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر في «القاهرة السينمائي»

المشاركون في ندوة «هل تساهم السينما في التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر؟» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعقد ضمن فعاليات مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» مساء الأحد، بمسرح WE جلسة نقاشية بعنوان «هل تساهم السينما في التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر؟»، تديرها مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في MBC، وتحت رعاية اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

يشارك في الحوار السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ولوران دي بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى النجمين آسر ياسين ونيللي كريم.