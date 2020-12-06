الكشف عن نجوم الغد العرب بمشاركة أحمد مالك في «القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 11:00 صباحا
الندوة تقام ضمن فعاليات القاهرة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

تعقد ضمن فعاليات مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» في الساعة 12:45 من مساء الأحد، بمسرح WE، حلقة نقاشية تديرها ميلاني جودفيلو مراسلة «سكرين إنترناشونال» في الشرق الأوسط، بمشاركة ستة من أبرز المخرجين والممثلين الصاعدين في العالم العربي وشمال أفريقيا، الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في النسخة الرابعة من مبادرة الكشف عن المواهب نجوم الغد العرب التي تدعمها «MBC الأمل»، وهي مبادرة مجتمعية تابعة لمجموعة «MBC»، كما ينضم أيضا للمناقشة الفنان أحمد مالك، وهو أحد المشاركين في نسخة 2017 من نجوم الغد العرب.

وفي فندق ماريوت بالقاهرة توجد «نتفليكس» ضمن فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما» من خلال محاضرة بعنوان «دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية: محاضرة يقدمها ليو دي وولف وكريم بطرس غالي وجيليان مكي»، وذلك في الساعة 11 صباحًا.

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