طارق الشناوي يحاور الكاتب الكبير وحيد حامد في «القاهرة السينمائي» الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 10:18 صباحا
الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد (أرشيفية: الإنترنت)

يحاور الناقد طارق الشناوي، في الثانية والنصف من مساء الأحد، الكاتب الكبير وحيد حامد المكرم بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك في مسرح «WE» بدار الأوبرا المصرية.

ويصدر مهرجان «القاهرة السينمائي» بمناسبة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، كتابا بعنوان «وحيد حامد.. الفلاح الفصيح» من تأليف الناقد طارق الشناوي.

وخلال الندوة أيضًا يعرض فيلم تسجيلي قصير بعنوان «الوحيد.. هي دي الحكاية» عن الكاتب الكبير وحيد حامد، من إخراج عبدالرحمن نصر، يتحدث فيه عدد من النجوم والسينمائيين، أبرزهم؛ يسرا، وكريم عبدالعزيز، وليلي علوي، وآسر ياسين، وهند صبري، بالإضافة إلى المخرجين شريف عرفة، ومروان حامد، وتامر محسن، ومحمد ياسين، والكتاب مريم نعوم، وتامر حبيب، ومحمد سليمان عبدالملك، ومحمد أمين راضي.

كما يتحدث في الفيلم أيضا النقاد طارق الشناوي، وأحمد شوقي، ورامي المتولي، ومصطفى الكيلاني.

ومن إدارة مهرجان القاهرة يتحدث في الفيلم المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أندرو محسن المنسق الفني ومدير مسابقة سينما الغد.

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