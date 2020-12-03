بعد فوزه بالدب الذهبي.. عرض «لا يوجد شر» في «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 02:25 مساء
مشهد من فيلم «لا يوجد شر» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض مهرجان «القاهرة السينمائي» في التاسعة والنصف من مساء الخميس، بمسرح «WE»، فيلم «لا يوجد شر» للمخرج محمد رسولوف، وذلك في القسم الرسمي خارج المسابقة، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم الذي فاز بجائزة الدب الذهبي في الدورة الأخيرة لمهرجان «برلين السينمائي»، من إنتاج ألمانيا، وجمهورية التشيك، وإيران، وتدور أحداثه حول أربع قصص شبه متصلة، نتابع خلالها شخصيات مختلفة على الأصعدة كافة، لكنها جميعها ترتبط بأمر واحد هو عقوبة الإعدام، وما تمثله بالنسبة لهذه الشخصيات في ظل نظام يقيد الحريات.

عكس أفلام أخرى تطرح قضيتها على المشاهد وتتركه يتفاعل معها دون أن يخرج برأي قاطع من الفيلم، يتضح منذ القصة الثانية موقف المخرج الرافض لعقوبة الإعدام، طارحًا أسئلة عدة، منها: كيف يحيا من ينفذ عقوبة الإعدام؟ وكيف سيشعر لو قابل أهل أحد من نفذ فيهم العقوبة؟ جميعها أسئلة من النادر أن نشاهدها سينمائيًا، ويقدمها رسولوف في فيلمه بشكل مكثف يترك أثره في كل مرة بعد نهاية كل قصة.

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