«القاهرة السينمائي» يحتفي بسينما ألكسندر سكوروف بعرض «الشمس»

مشهد من فيلم «الشمس» (خاص لـ بوابة الوسط)

يحتفي مهرجان «القاهرة السينمائي»، في السابعة من مساء الخميس، بسينما المخرج الروسي الكبير ألكسندر سكوروف، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 42، وذلك عبر عرض خاص بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، لواحد من أبرز أفلامه، والذي يحمل اسم «الشمس»، من إنتاج العام 2005.

«الشمس» هو الجزء الثالث من رباعية القوة والسلطة الفاسدة للمخرج ألكسندر سوكوروف، التي بدأها العام 1999 بفيلم «مولوخ» عن هتلر، والثاني العام 2011 عن لينين بعنوان «الثور»، وختم الرباعية العام 2011 بفيلم «فاوست».

تبدأ أحداث الفيلم، مع اقتراب اليابان من الهزيمة في نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يبدأ الإمبراطور هيروهيتو يومه في مخبأ تحت القصر الإمبراطوري في طوكيو. يقرأ له خادم قائمة بأنشطة اليوم التي تتضمن اجتماعا مع وزرائه، وأبحاث البيولوجيا البحرية، ومكاتبة ابنه. يتأمل هيروهيتو تأثير وصول الأميركيين على مثل هذا الجدول الزمني، ولكن يخبرونه أنه طالما هناك فرد ياباني واحد على قيد الحياة، فلن يصل الأميركيون إلى الإمبراطور. ويرد هيروهيتو أنه يشعر في بعض الأحيان بأنه هو نفسه سيكون آخر شخص ياباني على قيد الحياة. يذكره الخادم بأنه إله وليس شخصا، ولكن هيروهيتو يشير إلى أن لديه جسدًا مثل أي رجل آخر.

المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا. عُرضت أفلامه في أغلب المهرجانات الكبرى مثل «كان» و«برلين» و«فينيسيا»، ومن أبرزها «الفُلك الروسي» الذي شارك في مسابقة مهرجان «كان» العام 2002، وحصل على جائزة «Visions» من مهرجان «تورنتو»، كما حصل فيلمه «فاوست» على الأسد الذهبي لمهرجان «فينيسيا» العام 2011.