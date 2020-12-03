«غزة مونامور» أول عروض السجادة الحمراء بـ«القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 01:55 مساء
مشهد من فيلم «غزة مونامور» (خاص لـ بوابة الوسط)

تنطلق في السادسة من مساء الخميس، أول عروض السجادة الحمراء لمهرجان «القاهرة السينمائي»، بفيلم «غزة مونامور» إخراج عرب ناصر، وطرزان ناصر، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيلم «غزة مونامور» اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات «أوسكار- أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية»، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة «NETPAC» كأفضل فيلم آسيوي في مهرجان تورنتو.

الفيلم الذي ينافس في المسابقة الدولية للدورة 42، يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداث الفيلم حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.

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