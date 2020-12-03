مهرجان «القاهرة السينمائي» يخصص 3 عروض لفيلم الافتتاح

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 11:00 صباحا
مشهد من فيلم «الأب» (خاص لـ بوابة الوسط)

إلى جانب عرض الفيلم البريطاني «الأب» إخراج فلوريان زيلر، بعد حفل افتتاح الدورة 42، يخصص مهرجان «القاهرة السينمائي»، عرضًا ثانيًا لفيلم الافتتاح «الأب» في التاسعة مساء الخميس، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح «WE»، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، الذي تحول كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها «الأب» الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامبتون الحاصل على «أوسكار» عن فيلمه «علاقات خطرة».

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

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