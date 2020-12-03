«مجرة أندروميدا» يفتتح عروض «أسبوع النقاد» بـ«القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 12:05 مساء
مشهد من فيلم فيلم «مجرة أندروميدا» (خاص لـ بوابة الوسط)

تفتتح عروض مسابقة «أسبوع النقاد الدولي»، لمهرجان «القاهرة السينمائي»، في السادسة والنصف من مساء الخميس، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وذلك بفيلم «مجرة أندروميدا»، إخراج موريه راتشا، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم إنتاج مشترك بين فرنسا، كوسوفو، إسبانيا، إيطاليا، جمهورية شمال مقدونيا، وتدور أحداثه حول أب خمسيني أرمل لا يجد عملاً ولا سكناً، يضطر للإقامة في عربة مقطورة، كما يرتبط بعلاقة غير تقليدية مع فتاة ليل. وعندما تخرج ابنته من الملجأ وتقيم معه في المقطورة، يواجهان معًا سؤالًا شديد الصعوبة: هل باستطاعتهما عيش حياة أفضل.

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