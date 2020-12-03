بالصور: انطلاق مهرجان «القاهرة السينمائي» بحضور نجوم الفن

أحمد حلمي ومنى زكي وابنتهما (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلقت فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» مساء الأربعاء، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس«كورونا»، وذلك في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء المصري.

وقال رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، في كلمته خلال حفل الافتتاح إنه سعيد بما أنجزه فريق «القاهرة السينمائي» خلال الدورة 42، مؤكدًا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ووجه حفظي التحية أيضًا لكل ضيوف المهرجان الأجانب الذين أتوا لمصر من أجل المشاركة في فعاليات الدورة الجديدة.

وفي كلمتها، وجهت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، التحية للحضور الكريم، حيث قالت إن السينما نجحت أن تكون ملاذا للجميع بعد أن فرض فيروس كورونا قيوده، مشيرة إلى أن مصر كعادتها لها السبق وقبلت التحدى على عودة الحياة لطبيعتها مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وقدمت وزيرة الثقافة المصرية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قالت إن الرئيس هو راعى الثقافة والفنون والملهم فى مواجهة الصعاب والتحديات، موجهة الشكر لرئيس مجلس الوزارة الدكتور مصطفى مدبولى على دعمه لاستكمال الفعاليات الكبرى.

وأضافت إيناس أن الدورة الـ42 تبدأ وتبدأ دار الأوبرا فتح أبوابها للمهرجان في مشهد يؤكد أن الحياة ستنتصر، موجهة الشكر لوزارة الصحة لدعمها المهرجان ولوزارة الداخلية، مؤكدة «مصر عاصمة السينما العربية».

وشهد حفل الافتتاح، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وسلمه التكريم المخرج شريف عرفة، كما حصل على نفس الجائزة الكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون الذي تسلم جائزته من المنتج محمد حفظي، في حين تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز، واستلمت تكريمها من الفنانة منة شلبي.

وكان الحفل قد بدأ بكلمة للفنان أشرف عبدالباقي الذي قدم الفقرة الغنائية التي أحياها المطرب تامر حسني، وبعدها تم تقديم لجان تحكيم المسابقات المختلفة.

حضر حفل الافتتاح عددا كبيرا من النجوم منهم، أحمد السقا، شريف منير، إلهام شاهين، لبلبة، أحمد مجدي، دينا، بسمة، نيرمين الفقي، بشرى، نسرين أمين، ميس حمدان، هاني عادل، مادلين طبر، والإعلامية ريا أبي راشد، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

وبعد الحفل، تم عرض فيلم الافتتاح «الأب» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

الكاتب وحيد حامد والمخرج شريف عرفة (خاص لـ بوابة الوسط)

منى زكي ومنة شلبي (خاص لـ بوابة الوسط)

المخرج البريطاني كريستوفر هامبتون (خاص لـ بوابة الوسط)

أمينة خليل (خاص لـ بوابة الوسط)

الإعلامية ريا أبي راشد (خاص لـ بوابة الوسط)

الفنانة أروى جودة (خاص لـ بوابة الوسط)

الفنان السوري جمال سليمان (خاص لـ بوابة الوسط)

الفنانة يسرا (خاص لـ بوابة الوسط)

الفنانة شيرين رضا (خاص لـ بوابة الوسط)

لبلبة وأحمد السقا (خاص لـ بوابة الوسط)