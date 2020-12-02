الفرنسي مانويل لوغري مديرا لفرقة باليه «لا سكالا» الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 05:02 مساء
مانويل لوغري في النمسا، 19 مارس 2013 (أ ف ب)

تسلم الفرنسي مانويل لوغري، الثلاثاء، إدارة فرقة باليه «لا سكالا» في ميلانو خلفًا لفريديريك أوليفييري الذي عين مديرًا لمدرسة الرقص التابعة لأشهر دار للأوبرا في إيطاليا.

واعتبر لوغري (56 عامًا) على حسابه على شبكة «فيسبوك» أنه «يوم عظيم». وأضاف: «لقد أصبحت رسميًّا المدير الجديد لباليه، لا سكالا، في ميلانو. إنه لشرف عظيم، حتى في هذا الزمن الصعب، أن أبدأ العمل مع هؤلاء الراقصين الرائعين الذين يشكلون فريقًا جديدًا، وفي هذا المسرح المرموق. حظًّا سعيدًا للجميع»، وفق «فرانس برس».

وستكون إحدى أولى محطات المدير الجديد لفرقة الباليه عرض «فيردي سويت» الذي صممه خصيصًا لخمسة فنانين من «لا سكالا» سيقدمونه ضمن أمسية «لا ريفيدير دي ستيلي» (لمشاهدة النجوم مجددًا) الاستثنائية الضخمة التي تقيمها الدار في السابع من ديسمبر الجاري. وتضم هذه الأمسية عددًا من النجوم، منهم بلاسيدو دومينغو وروبرتو ألاينا، وستقام من دون جمهور لكنها ستنقل تلفزيونيًّا.

وانضم مانويل لوغري المولود في باريس العام 1980 إلى فرقة الباليه في أوبرا باريس، حيث اختاره رودولف نورييف نجمًا. وشغل منصب مدير باليه «ستاتس» في فيينا، والمدير الفني لأكاديمية«ستاتسوبر» للرقص من 2010 إلى 2020.

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