مصري يطرح أغنية «سلملي عالندالة» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 03:40 مساء
المطرب الشاب مصري (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب الشاب مصري، دويتو غنائيًّا بعنوان «سلملي عالندالة» من ألبومه الجديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب»، وشاركه في الغناء المطرب الشعبي هاني فاروق، واستطاعت الأغنية أن تتخطى حاجز الـ500 ألف مشاهدة عقب طرحها بساعات قليلة.

الأغنية من كلمات حمدية التيتي وألحان هاني فاروق وتوزيع نوار البحيري، ومن إنتاج شركة «Brief» وإدارة أعمال الشاعر، وتم تسجيلها خلال يومين في استوديو التكامل.

ويضع مصري حاليًا اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، حيث انتهى من تصوير 3 أغانٍ على طريقة الفيديو كليب من الألبوم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة، كما انتهى أيضًا من تسجيل أغنيتين مع نجم المهرجانات غاندي.

الألبوم الجديد يتضمن 12 أغنية متنوعة، ويتعاون خلاله مع عديد الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: محمد قماح ومصطفى العسال وسلامة علي وأحمد عزت وأبو صابر ومانو وغيرهم.

من ناحية أخرى، يستعد المطرب الشاب لتسجيل أغنية تتر مسلسل جديد - لم يتم الاستقرار على اسمه - خلال الأيام المقبلة، وهي من كلمات سلامة علي وألحان مصطفى العسال، وتوزيع جيزو، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على «نتفليكس» العام المقبل.

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