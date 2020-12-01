الانتهاء من تصوير مسلسل «قضية في سطور»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 04:45 مساء
المخرج عادل الحاسي. (الوسط)

انتهى المخرج عادل الحاسي، من تصوير مسلسل «قضية في سطور»، بطولة محمد بن يوسف، والفنانة زبيدة قاسم، والفنانة خولة سليمان، وأحمد كابوكا، ومجموعة من الأطفال.

وقال المخرج عادل الحاسي لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء، إن «المسلسل يقع في 15 حلقة، وهو مسلسل منوع متصل منفصل».

ولفت الحاسي إلى أن «المسلسل يناقش المواضيع الاجتماعية المهتمة بالأسرة والطفل والمشاكل المترتبة على بعض الأمور وتأثيرها عليهما فيما بعد».  

وأشار المخرج عادل الحاسي إلى أن «العمل اعتمد على القضايا وتناولها بشكل جديد بطريقة السرد والأداء التمثيلي ومحاولة إيجاد حلول لبعض القضايا».

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