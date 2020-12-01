بدء بروفات مسرحية «المارشال» لتوفيق قادربوه

بدأ الكاتب والمخرج، توفيق قادربوه، تجارب مسرحية «المارشال»، على خشبة المسرح الجامعي بمدينة بنغازي وهي «مونودراما» حيث ممثل واحد يسرد الحدث.

وقال توفيق قادربوه لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء: «بدأت التجارب في الفترة القريبة الماضية لتحضيرها للمشاركة في المحافل المحلية والدولية».

ولفت توفيق قادربوه إلى أن «المسرحية تهدف في طرحها لمعالجة عدد من المشاكل على رأسها مناهضة الأيديولوجية التي تؤجج الحرب والصراعات».

يذكر أن مسرحية «المارشال» من تأليف وإخراج توفيق قادربوه وبطولة محمد بوشعالة وسينوغرافيا وديكور عقيلة الفارسي وموسيقى أنس العريبي.