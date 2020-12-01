لينا شاماميان تغني على مسرح الزمالك بعد غياب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 02:30 مساء
الفنانة السورية لينا شاماميان (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد الفنانة السورية - الأرمينية لينا شاماميان لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في مصر بعد غياب 6 سنوات، تطل خلالها على مسرح الزمالك في القاهرة، وذلك في تمام الثامنة مساء الجمعة 18 ديسمبر.

وتعود شاماميان إلى جمهورها المصري بعد فراق طويل ضمن جولة مطولة لها في مصر تسبقها بمشاركتها لأول مرة في فعاليات مهرجان «القاهرة السينمائي»، عبر تقديمها أغنية الفيلم الفرنسي «Gagarine»، الذي تم اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.

وتقدم لينا في الفيلم الذي تم اختياره رسميًّا للمشاركة في مهرجان «كان السينمائي» لهذا العام، أغنية «يا ترى»، وهي أغنية باللغة العربية من كلماتها وغنائها وتتعاون خلالها مع الموسيقار التونسي أمين بوحافة الذي يتولى مهمة تلحينها وتوزيعها.

وتعيد لينا شاماميان الحياة من جديد لمسرح الزمالك كأول حفل غنائي جماهيري في المكان الشهير، الذي عرف فيما مضى باحتضانه حفلات كوكب الشرق أم كلثوم في الخمسينات والستينات، والذي تم إعادة افتتاحه مرة أخرى مجددًا لاحتضان سلسلة من الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية الجماهيرية تحت إدارة الفنان طارق صبري، منها مسرحية «رابونزل بالعربي» للفنانة مروة عبد المنعم.

آخر أعمال لينا شاماميان الغنائية كانت «هنعيش ونشوف»، التي تم اختيارها تتر حكايات مسلسل «إلا أنا».

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