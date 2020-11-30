عرض الفيلم الفلسطيني «بين الجنة والأرض» في «زاوية» بالقاهرة

يبدأ عرض الفيلم الفلسطيني «بين الجنة والأرض» للمخرجة نجوى نجار، في سينما زاوية «وسط القاهرة» ابتداءً من 2 ديسمبر، سوف تحضر المخرجة عددًا من عروض «زاوية»، حيث تشارك بصفة عضو في لجنة التحكيم في مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، وقد فاز فيلمها بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في نسخة العام الماضي من المهرجان.
«بين الجنة والأرض» مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثيرا من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجأ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفان فيها نفسيهما وما واجهاه من خسارة وخيانة.
الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج «Ustura Films»، بالتعاون مع «Paul Thiltges Distribution» بلوكسنبورغ، و«Oktober Films» بأيسلندا، وتتولى شركة «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.