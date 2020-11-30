عرض الفيلم الفلسطيني «بين الجنة والأرض» في «زاوية» بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 04:00 مساء
بوستر فيلم «بين الجنة والأرض» (خاص لـ بوابة الوسط)

يبدأ عرض الفيلم الفلسطيني «بين الجنة والأرض» للمخرجة نجوى نجار، في سينما زاوية «وسط القاهرة» ابتداءً من 2 ديسمبر، سوف تحضر المخرجة عددًا من عروض «زاوية»، حيث تشارك بصفة عضو في لجنة التحكيم في مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، وقد فاز فيلمها بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في نسخة العام الماضي من المهرجان.

«بين الجنة والأرض» مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثيرا من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجأ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفان فيها نفسيهما وما واجهاه من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج «Ustura Films»، بالتعاون مع «Paul Thiltges Distribution» بلوكسنبورغ، و«Oktober Films» بأيسلندا، وتتولى شركة «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

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