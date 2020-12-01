تعرف إلى جدول الحلقات النقاشية بـ«أيام القاهرة لصناعة السينما»

من فعاليات سابقة لأيام القاهرة لصناعة السينما (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت «أيام القاهرة لصناعة السينما» أن النسخة الثالثة التي تقام «من 4 إلى 7 ديسمبر» ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، تستعرض مجموعة من أهم الموضوعات المتعلقة بصناعة السينما والتلفزيون في العالم العربي، وبمشاركة أهم الأسماء الدولية والعربية.

ينطلق جدول الحلقات النقاشية في الرابعة والنصف من مساء 4 ديسمبر، بحلقة نقاشية تحت عنوان «خانة النوع: أن تكوني امرأة في المجال الإبداعي»، تديرها مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في مجموعة «MBC»، ويشارك فيها عماد كريم المتخصص في الابتكار والتوعية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنتجة المنفذة هند رضوان، ومدربة التمثيل مروة جبريل، والممثلة جميلة عوض، والمطربة دينا الوديدي، بالإضافة إلى علياء زكي مديرة «أيام القاهرة لصناعة السينما».

اقرأ أيضا: تعرف إلى طريقة حجز تذاكر أفلام ومحاضرات «القاهرة السينمائي»

وتدير المخرجة هالة جلال حلقة نقاشية برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت عنوان «الوعي الأخلاقي: هل يساعد أم يعطل العملية الإبداعية؟»، وذلك يوم 5 ديسمبر، الساعة 2:30 مساءً ولمدة ساعة في دار الأوبرا المصرية، ويشارك فيها المخرجة آيتن أمين، والمخرج يسري نصر الله، وجيرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وكاتبة السيناريو دينا نجم، والمخرجة ورئيسة رابطة المخرجين السينمائيين الدنماركيين كريستينا روزيندهل.

وفي السادسة مساءً، ولمدة ساعة في فندق ماريوت بالقاهرة، يلتقي الجمهور فريق شركة الإنتاج المستقلة «THE POPULATION»، مينيت لوي، منتجة فيلم «The Tale»، ومولي آشر منتجة فيلم «Nomadland»، وديريك نغوين مخرج فيلم «The Housemaid»، وتدير النقاش ماريا راكيل بوزو مديرة المبادرات التعليمية والدولية في «Film Independent» التي تتولى رعاية الحلقة النقاشية.

اقرأ أيضا: تعرف إلى جدول محاضرات «أيام القاهرة لصناعة السينما»

وفي الساعة 12:45 من ظهر 6 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية، ولمدة ساعة، سوف ينضم الجمهور إلى ميلاني جودفيلو مراسلة «سكرين إنترناشونال» في الشرق الأوسط، وستة من أبرز المخرجين والممثلين الصاعدين في العالم العربي وشمال أفريقيا، الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في النسخة الرابعة من مبادرة الكشف عن المواهب نجوم الغد العرب التي تدعمها «MBC» الأمل، وهي مبادرة مجتمعية تابعة لمجموعة «MBC»، وسوف ينضم النجم أحمد مالك إلى المناقشة، وهو أحد المشاركين في نسخة 2017 من نجوم الغد العرب.

وتحت عنوان «هل تسهم السينما في التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر؟» تدير مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في «MBC» حلقة نقاشية يوم 6 ديسمبر، الساعة 4:45 مساءً، ولمدة 70 دقيقة، ويشارك في الحوار السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ولوران دي بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر، وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى النجمين آسر ياسين ونيللي كريم. الحلقة النقاشية تقام برعاية اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وتشارك المستشارة القانونية عصمت العبيدي، وفيونا روبرتسون المستشارة الأولى في مؤسسة التميمي القانونية، في حلقة نقاشية تحت عنوان «محامي المبدعين: المبادئ التجارية والقانونية في صناعة الأفلام»، وذلك يوم 7 ديسمبر الساعة 11 صباحا ولمدة ساعة في فندق ماريوت بالقاهرة.

اقرأ أيضا: مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» يكشف القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم دورته الجديدة

وتقام الحلقة النقاشية «أصعب مما تبدو عليه.. صناعة الأفلام القصيرة بين الفن والسوق»، يوم 7 ديسمبر الساعة 1 ظهرًا ولمدة ساعة في فندق ماريوت بالقاهرة، ويشارك فيها المنتجة والمخرجة مي عودة، والمنتج والمؤلف مارك لطفي، والمنتج والمخرج كريم أبو زيد، والمنتج صفي الدين محمود، وصانع الأفلام والمبرمج تيزيان بوتشي، ويدير النقاش الناقد أندرو محسن منسق المكتب الفني بمهرجان القاهرة.

وتحت عنوان «شركات العرض حسب الطلب في العالم العربي - قصة نجاح منصة ڤيو»، تقام حلقة نقاشية يوم 7 ديسمبر الساعة 3:00 مساءً، ولمدة ساعة في فندق ماريوت القاهرة، ويشارك فيها أبي شادي أبو النجا مدير عام لمنطقة الشرق الأوسط بمنصة ڤيو، والمنتج المنفذ أيمن نجيب، والممثل المصري أحمد خالد صالح، والممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية سينتيا خليفة، ويدير الحلقة النقاشية المحلل السينمائي علاء كركوتي رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في «MAD Solutions» ومركز السينما العربية.