غادة عبدالرازق تستعد لرمضان بـ«لحم غزال»

مسلسل «لحم غزال» مقرر عرضه في رمضان المقبل (أرشيفية: الإنترنت)

تستعد الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لبدء تصوير مسلسلها الجديد «لحم غزال»، الذي تخوض من خلاله سباق رمضان المقبل.

وتعقد غادة حاليا جلسات عمل مع كاتب السيناريو ومخرج العمل من أجل الاستقرار على شكل المسلسل قبل البدء في تصويره، وكذلك الاستقرار على طاقم العمل.

مسلسل «لحم غزال» من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح، ومقرر عرضه على قنوات «إم بي سي».

يشار إلى أن «لحم غزال» هو التعاون الثاني بين غادة عبدالرازق والسيناريست إياد إبراهيم، بعد أن قدما معًا العام الماضي مسلسل «سلطانة المعز».