اختتام مهرجان «ما بعد كورونا» بمشاركة الحاسي

لوحة الفنان محمود الحاسي (الإنترنت)

اختتمت الأحد فعاليات مهرجان «ما بعد كورونا» للفن التشكيلي والشعر والقصة والموسيقى، في القاهرة، بمشاركة الفنان الليبي محمود الحاسي.

والفنان محمود جبريل الحاسي من مواليد بنغازي سنة 1962 أقام سبعة معارض فردية، وشارك في عديد المعارض داخل ليبيا وخارجها، كما أدار وأشرف على عديد المعارض الفنية، ويتميز أسلوبه بالعفوية المطلقة.

وكان الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة المصري الأسبق، بصفته رئيس المهرجان، افتتح فعالياته، السبت، بحضور عدد كبير من التشكيليين والكتاب والصحفيين وجمهور الفنون في مصر وعدد من الدول العربية ممن يقيمون بالقاهرة.

وفي مجال القصة القصيرة حصلت على الجائزة الأولى وقيمتها ٧٠ ألف جنيه مصري، عزة ديابح عن مجموعتها «الثلث الأخير من الليل»، وحصل على الجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه، رابح محمود عن مجموعته «مماليك ولكن»، فيما فاز بالجائزة الثالثة السيد فهيم عن مجموعته «على حافة الدنيا» بقيمة 30 ألف جنيه، وفق «الأخبار».

وتشكلت لجنة التحكيم من القاص أحمد الخميسي والقاص رضا البهات والكاتب الصحفي أسامة الرحيمي.

وفي مجال الشعر فاز بالجائزة الأولى وقيمتها ٧٠ ألف جنيه إبراهيم البجلاتي عن ديوانه «شاي وبرتقال وأجنحة خضراء»، وحصلت على الجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه سناء مصطفى عن ديوانها «لما اطمأن الماء لي»، وحصد الجائزة الثالثة وقيمتها ٣٠ ألف جنيه ديوان «أجنحة للإقامة الجبرية» للشاعر تامر الهلالي.

وتشكلت لجنة القراءة من الدكتور شوكت المصري مدرس النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون، والكاتب الصحفي محمد حربي، وضمت لجنة التحكيم الدكتور محمد بدوي والشاعر محمد سليمان والدكتور عبدالناصر هلال.

وفيما تم حجب جائزة الموسيقى الأولى، وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها 50 ألف جنيه «مناصفة»، محمد حسين ووسام أشرف، وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها ٢٠ ألف جنيه أسماء محمد ياسين.

وضمت لجنة التحكيم المايسترو الكبير الدكتور فوزي الشامي والدكتور محمد بيومي والدكتور عبدالرحمن إبراهيم.

وحصل على جوائز الفن التشكيلي، في التصوير والرسم فارس أحمد فارس الجائزة الأولى بقيمة ٤٠ ألف جنيه، ومحمد التهامي الجائزة الثانية بقيمة ٣٠ ألف جنيه، وحصل على الجائزة الثالثة عبدالله حماس بقيمة ٢٥ ألف جنيه، وحصل على الجائزة الرابعة عاطف أحمد بقيمة ٢٠ ألف جنيه، ونال الجائزة الخامسة أحمد سليمان بقيمة ١٥ ألف جنيه، وحصد الجائزة السادسة محمد الرباط بقيمة عشرة آلاف جنيه، ومنحت السابعة لأحمد شعبان بقيمة عشرة آلاف جنيه.

وفي فرع النحت، حصل على الجائزة الأولى أحمد سعيد بقيمة ٤٠ ألف جنيه، والثانية رمضان خميس بقيمة ٣٠ ألف جنيه، والثالثة كمال السماك بقيمة ٢٠ ألف جنيه، والرابعة محمد الصياد بقيمة ١٥ ألف جنيه.

وحصل على جائزة الخزف الأولى سلمي الجندي بقيمة ٢٠ ألف جنيه، والثانية إبراهيم صابر بقيمة ١٥ ألف جنيه، والثالثة عمار سعيد بقيمة عشرة آلاف جنيه.

وضمت لجنة التحكيم الفنان محمد عبلة رئيسا، والفنانين سمير الدهام وطارق الكومي وعادل ثروت والناقد التشكيلي هشام قنديل.

من افتتاح فعاليات مهرجان «ما بعد كورونا» في القاهرة (الإنترنت)