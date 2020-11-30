داودن يطالب «نتفليكس» بتأكيد الطابع الخيالي لمسلسل عن العائلة الملكية

من مسلسل «ذي كراون» (الإنترنت)

تفاديا للالتباس لدى الجمهور، طالب وزير الثقافة البريطاني، أوليفر داودن، منصة «نتفليكس» بالتوضيح صراحة بأن مسلسلها «ذي كراون» الذي تدور أحداثه حول العائلة الملكية، لا يمت إلى الواقع بصلة.

وذكرت جريدة «مايل أون صنداي» المنادية بهذا المطلب، أن الوزير سيطلب رسميا من الشبكة الأميركية العملاقة في خدمة البث التدفقي إضافة تحذير في بداية كل حلقة يشرح للمشاهدين أن قصة العمل هي من نسج الخيال، حسب «فرانس برس»، الأحد.

وقال أوليفر داودن للجريدة: «إنه عمل خيالي رائع، لكن على غرار إنتاجات تلفزيونية أخرى، يجب أن تظهر نتفليكس وضوحا شديدا منذ البداية» عبر التأكيد أن العمل غير واقعي، «وإلا أخشى أن ينظر جيل من المشاهدين الذين لم يعايشوا هذه الأحداث، إلى الخيال على أنه حقيقة».

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ويروي الجزء الرابع من المسلسل الذي انطلق عرضه قبل أسبوعين، خصوصا قصة لقاء الأمير تشارلز وديانا وزواجهما. ويظهر وريث العرش البريطاني بصورة الزوج البارد والخائن، وهو ما شككت بدقته بيتي جونور كاتبة سيرة الأمير تشارلز. وهي قالت لوكالة «فرانس برس» إن الأخير «كان على الأرجح يقصّر في الاهتمام بعض الشيء أحيانا لكني لا أظن أنه كان متعجرفا أو لامباليا، أظن أنه حاول حقا إنجاح زواجه».

وتنسجم مطالبة الوزير مع تصريحات أدلى بها أخيرا تشارلز سبنسر شقيق الأميرة ديانا، للمطالبة بوضع تحذير في بداية كل حلقة.

ورفضت «نتفليكس» التعليق على الموضوع بعد محاولة جريدة «مايل أون صنداي» استطلاع موقفها.

وحقق «ذي كراون» نجاحا لدى النقاد والجمهور على السواء، وهو فاز بثلاث جوائز «غولدن غلوب» وثماني جوائز «إيمي» وشاهدته أكثر من 70 مليون أسرة، وفق «نتفليكس».