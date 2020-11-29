مي عمر تقدم البطولة النسائية في «نسل الأغراب» أمام السقا وكرارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 نوفمبر 2020, 04:10 مساء
مي عمر تتوسط أحمد السقا، يسار، وأمير كرارة (خاص لـ بوابة الوسط)

تقدم الفنانة المصرية مي عمر البطولة النسائية في مسلسل «نسل الأغراب» أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة «سينرجي»، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتقدم مي شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حاليا مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بها.

مسلسل «نسل الأغراب» يعد من أضخم إنتاجات الدراما التلفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار، وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ومحمد دياب وفردوس عبدالحميد ونجلاء بدر وإدوارد وأحمد مالك وأحمد داش وأحمد فهيم، وعدد آخر من الفنانين، ومقرر بدء تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، تصور مي المشاهد الأخيرة في مسلسلها «لؤلؤ» الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية، حيث يتبقى لها أسبوع واحد فقط وتنتهي من العمل بالكامل تمهيدًا لعرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية الشهر المقبل.

مسلسل «لؤلؤ» سيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة «سينرجي»، وتدور أحداثه في 40 حلقة، وبطولة مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل.

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