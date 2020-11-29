الإعلان عن جوائز «غونكور» و«رونودو» الأدبية.. الإثنين

أعضاء لجنة تحكيم جائزة غونكور في باريس، 3 مارس 2020 (أ ف ب)

يُعلَن، الإثنين، اسم الفائز بجائزة «غونكور»، أهم جوائز الأعمال الأدبية الفرنسية، وكذلك بجائزة «رونودو»، وستبقى نسخة هذه السنة من هذين الحدثين في الذاكرة نظرا إلى كونها تقام بطريقة غير عادية.

وسيتم الإعلان عن اسم الفائز بجائزة «غونكور» بواسطة تقنية الفيديو عبر الإنترنت في الساعة 12.30 ظهرًا «11.30 بتوقيت غرينتش»، في حين تُعلن نتائج «رونودو» في الساعة 12.50، وفق «فرانس برس».

وأشارت لجنة تحكيم جائزة «غونكور» في بيان إلى أن «مطعم دروان الذي يستضيف تقليديًّا اجتماعات أكاديمية غونكور طوال العام ويجري فيه خلال نوفمبر إعلان جائزة غونكور ثم جائزة رونودو، مغلق لأسباب صحية».

وقال رئيس الأكاديمية ديدييه دوكوان لمحطة «إر تي إل»، الجمعة: «نشعر بالقلق فعلًا لعدم وجود عزيزنا دروان، فنحن نجتمع فيه منذ أكثر من 100 عام لمنح جائزة غونكور. على أي حال، هذا هو الواقع! لكنه محزن».

وتتنافس أربع روايات على الفوز بـ«شيك غونكور» الرمزي الذي تبلغ قيمته عشرة يوروهات.

وفي حديث إلى «فرانس كولتور»، قال هيرفيه لو تيلييه، صاحب إحدى الروايات الأربع: «لقد نشر 500 كاتب نصوصًا في بداية الموسم الأدبي.. ونحن أربعة متأهلين للتصفيات النهائية، وبالتالي يمكننا أن نرى بوضوح أن الكثير من الجرحى سقطوا».

المفاجأة الكاميرونية

وشكّل اختيار الكاميرونية دجايلي أمادو أمل ضمن المتأهلين الأربعة مفاجأة، وهي مؤلفة رواية «ليزمباسيانت» من دار إيمانويل كولا للنشر. ونشرت هذه الرواية عن الزواج بالإكراه وتعدد الزوجات للمرة الأولى في الكاميرون العام 2017، ولكن بشكل مختلف بعض الشيء ومع عنوان آخر هو «مونيال».

وأضفى اختيار الكاتبة الكاميرونية على هذه النسخة من جائزة «غونكور» طابعًا تاريخيًّا، إذ هي الأولى التي تكرّس مؤلفًا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي منطقة من العالم لم تحظَ حتى الآن باهتمام القطاع الأدبي الباريسي.

أما هيرفيه لو تيلييه، صاحب «لانومالي» «من دار غاليمار» فيتميز بكونه بين المتأهلين لنهائيات «غونكور» و«رونودو» في وقت واحد، لكنّ هذا لا يضمن له بأي حال الفوز بإحدى الجائزتين على الأقل.

إلا أن أعضاء لجنة تحكيم «غونكور» قد يفضلون منح الجائزة لكامي دو توليدو عن رواية «تيزيه، سا في نوفيل» «دار فيردييه» أو لماييل رونوار عن «ليستوغراف دو روايوم» «دار غراسيه 9»، والأخير خسر، الخميس، في نهائيات الجائزة الكبرى للرواية في الأكاديمية الفرنسية.

في المقابل، ثمة جائزتا «رونودو»، إحداهما عن فئة الرواية، ولها ستة مرشحين، والثانية عن فئة المقالة، ويتنافس عليها ثلاثة متأهلين إلى المرحلة النهائية.

شاشات.. وتغييرات

ويبدو أن إجراء المداولات عبر الشاشات لا «وجهًا لوجه»، كما درجت العادة، كان له تأثير على عمل أعضاء لجنة التحكيم.

فعندما أعلنت لجنة تحكيم جائزة «ميديسيس» أسماء الفائزين في مطلع نوفمبر، عبر الفيديو، أوضح أعضاؤها للصحفيين أن التداول بهذه الطريقة كان ملائمًا أقل ومرهقًا أكثر.

كذلك تغيرت تشكيلة لجنة التحكيم، إذ ترك الصحفي برنارد بيفو رئاسة الأكاديمية في نهاية العام 2019، واستقالت الروائية فيرجيني ديبانت في مطلع سنة 2020. وانضم باسكال بروكنر وكامي لورينز.

وفي سبتمبر، وسعيا إلى تجنب الجدل الإعلامي المعتاد، درست أكاديمية «غونكور» مسألة إعلان الجائزة من منصة «دروان»، وهو مطعم في منطقة الأوبرا في باريس. لكن ذلك كان قبل تجدُّد تفشّي الوباء.

ثم كان الإقفال الثاني الذي بدأ في 30 أكتوبر وأجبر المكتبات على إغلاق أبوابها، ولجنة التحكيم على تأجيل جوائزها التي كان من المقرر مبدئيًّا إعلانها في 10 نوفمبر.

واختارت جائزة «غونكور» الصمود بإعلانها جوائزها، الإثنين، بطريقة افتراضية بالكامل. أما بالنسبة للإعلان عن جوائز رونودو، فيقام في مقر المجلة المتخصصة «يلفر إيبدو» في منطقة سان جرمان دي بريه.

في العام 2019، فاز جان بول دوبوا بجائزة «غونكور» عن روايته «لا يعيش جميع الناس في العالم بالطريقة نفسها». أما جوائز «رونودو»، فوقع اختيار لجنة تحكيمها على رواية سيلفان تيسون «لا بانتير دي نيج» وعلى مقالة إريك نويهوف «تري شير سينما فرانسيه».