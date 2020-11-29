الوسط الفني اليوناني يحارب من أجل البقاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 نوفمبر 2020, 12:00 مساء
مسرح مغلق في أثينا، 18 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

لا يجد الممثل اليوناني يانيس يارامازيديس، وهو يجلس وحيدًا في مسرح صغير في العاصمة اليونانية أثينا، أي ضوء يلوح في نهاية نفق تدابير الإقفال المرتبط بجائحة «كوفيد-19»، بل يعتقد جازمًا أن «قلة قليلة ستنجو».

فالوسط الفني اليوناني الذي أضعفته أصلًا الأزمة المالية خلال السنوات العشر الأخيرة، يكافح في الوقت الراهن من أجل البقاء في ظل القيود المفروضة لاحتواء تفشّي فيروس «كورونا المستجد»، ومن بينها إقفال المسارح الصغيرة ومنع الحفلات الموسيقية وإلغاء الجولات الفنية والإنتاجات المستقلة، وفق «فرانس برس».

ويشعر يانيس يارامازيديس بالقلق خصوصًا من «التشريعات التي تم إقرارها خلال الجائحة، ومنها تشريع امتناع المنتجين عن دفع بدلات أتعاب الممثلين خلال التجارب التمرينية» للعروض المسرحية أو ما يسمّى «البروفات».

ويأسف الممثل المسرحي البالغ 36 عامًا لكون هذا الامتناع «سيصبح من الآن فصاعدًا القاعدة الجديدة». وأنهى يارامازيديس للتو «بروفة» فردية لمسرحية مقتبسة من رواية لفرانز كافكا.

وتأمل فرقة يارامازيديس في أن تتمكن من تقديم عملها في مارس المقبل، لكن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك خلال فترة الإقفال الراهنة هي إقامة تدريبات فردية لكل ممثل على حدة.

وفيما يجمع يارامازيديس أغراضه لإفساح المجال للممثل التالي، يصف هذا الواقع بأنه موقف «غريب حقا».

بدلًا من إقامة التمارين بواسطة تقنية الفيديو، آثر المخرج سافاس سترومبوس الاجتماع بالممثلين واحدًا تلو الآخر في المسرح الصغير الفارغ في وسط أثينا. كذلك بادر إلى تعديل بعض المشاهد التي كانت تتطلب قدرًا كبيرًا من الاختلاط بين الممثلين.

على غرار اقتصاد البلاد الذي يعتمد على عدد من المؤسسات الصغيرة، يتكوّن المشهد الفني اليوناني من عدد كبير من المسارح الصغيرة وقاعات الحفلات الموسيقية المستقلة الصغيرة، التي ترزح تحت وطأة تبعات الجائحة.

ومن الممكن أن يجبر فيروس «كورونا» الصغار على إسدال الستارة بشكل دائم في نهاية المطاف، مما يؤدي إلى تغيير دائم في المشهد الفني اليوناني بعد الجائحة.

ويقول أمين سرّ الرابطة اليونانية للموسيقيين كوستاس ستافروبولوس: «غالبية أعضائنا يكافحون من أجل البقاء، إما لأنهم لم يتلقوا أي مساعدة من الدولة، وإما لأنهم يحصلون على القليل جدا في أي حال».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تايسون يحصد 10 ملايين دولار من نزاله الأول بعد 15 عاما
رياضة عالمية
كندا تمنع تصدير أدوية مستخدمة في علاج «كورونا» إلى الولايات المتحدة
دولى
البحرية الأميركية توضح أسباب إعادة حاملة الطائرات «نيميتز» إلى الخليج.. وتنفي ...
دولى
بعثة «النصر» تصل الجزائر في طائرة خاصة لملاقاة «شباب بلوزداد»
رياضة محلية
آبي أحمد يعلن «دخول» الجيش الإثيوبي عاصمة إقليم تيغراي
دولى
جريدة «الوسط»: التوافقات تواجه عقدة آليات الترشح للسلطة الجديدة
ليبيا
الغلاف الجوي للأرض كان سميًّا
علوم وتكنولوجيا
ليفربول يبحث الهروب بقمة «البريميرليغ» أمام برايتون
رياضة عالمية
إيران تتهم الإسرائيليين باغتيال عالم نووي بارز وتتوعد بالانتقام
دولى
أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر
اقتصاد
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة
رياضة عالمية
السودان تشيع جثمان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في جنازة مهيبة
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تعود الحياة إلى ما قبل «كورونا»؟ مبتكر لقاح «فايزر» يجيب