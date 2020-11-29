فيلم عن أحد الناجين من الاعتداء على قاعة باتاكلان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 نوفمبر 2020, 11:16 صباحا
رئيس الوزراء الفرنسي، يسار، ورئيسة بلدية باريس يضعان إكليلا من الزهر أمام قاعة باتاكلان، 13 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

ينطلق في مطلع سنة 2021 تصوير فيلم يتناول قصة أحد الناجين من الهجوم الإرهابي على قاعة باتاكلان للحفلات في باريس قبل خمس سنوات، وسيتولى بطولته الممثل الأرجنتيني ناويل بيريز بيسكيار.

وأكد جيروم فيدال أحد منتجي الفيلم الفرنسيين، ما نشرته مجلة «فارايتي» المتخصصة من أن مخرج الفيلم سيكون الإسباني إيساكي لاكويستا، وهو كاتالوني فاز بجائزة الصدفة الذهبية في 2011 في مهرجان «سان سيباستيان» عن فيلمه السابق «لوس باسوس دوبلس»، وفق «فرانس برس».

واقتُبس السيناريو من شهادة أحد الناجين الإسبان من الهجوم الإرهابي، وسيؤدي شخصيته في الفيلم ناويل بيريز بيسكيار «34 عامًا» الذي نال جائزة «سيزار» لأفضل ممثل واعد عن أدائه في فيلم «120 باتمان بار مينوت» عن سنوات مرض الأيدز.

وأوضح فيدال أنه «ليس على الإطلاق فيلمًا عن الهجوم في حد ذاته، أو عن الإرهابيين، ولكن على ما بعده في حياة الأشخاص الذين كانوا هناك». وأكّد أن لا توجه للتصوير في قاعة الحفلات التي حصل فيها الاعتداء.

وكان اعتداء باتاكلان مساء 13 نوفمبر 2015، أدى إلى سقوط تسعين قتيلا خلال حفلة لفرقة «إيغلز أوف ديث ميتال» الأميركية لموسيقى الروك بحضور 1500 شخص.

وسقط 130 قتيلًا و350 جريحًا في الحصيلة الإجمالية للهجمات التي شنها ذلك اليوم متطرفون إسلاميون، وكان بينها، إضافة إلى باتاكلان، هجوم خارج ملعب استاد فرنسا قرب باريس، وهجمات أخرى على شرفات مطاعم في العاصمة الفرنسية.

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