أطفال ليبيا يرسمون «سيارة الأحلام»

أطفال ليبيا يشاركون في مسابقة «ارسم سيارة الأحلام» بطرابلس (فيسبوك)

حضر رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن فرج اونيس، الجمعة، فعاليات مسابقة «ارسم سيارة الأحلام» للأطفال في مقهى بيانكي في طرابلس.

تأتي هذه المسابقة، ترعاها إحدى شركات صناعة السيارات العالمية وهي واحدة من أكبر المسابقات الفنية العالمية للأطفال، لتبادل أفكار الأطفال حول مستقبل التنقل من خلال رسم سيارات أحلامهم، ويقام هذا النشاط لتنمية خيال الأطفال والتعبير الفني من خلال إنشاء الأعمال الفنية، حسب فحة الهيئة في «فيسبوك».

وقال أونيس إن هذه المسابقة تعكس التزام المنظمين لها ورغبتهم في خلق فرص للأطفال لإطلاق العنان لخيالهم وكذلك من أجل رعاية إبداعات الجيل القادم من المخترعين والمفكرين والحالمين المتميزين.

وأوضح أن «إقامة مثل هذه المسابقات يعتبر كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية. وتشجيع الأطفال حول العالم على تبادل الأفكار حول سيارة احلامهم من خلال الرسم الأمر الذي سيكون له تأثيراً كبيراً على مستقبل التنقل حيث أن كل فكرة رائعة تولد من خلال بريق الأحلام».

أطفال ليبيا يشاركون في مسابقة «ارسم سيارة الأحلام» بطرابلس (فيسبوك)