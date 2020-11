3 أفلام أوروبية تتنافس على جوائز النقاد العرب

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر 2020 (الإنترنت)

تتنافس ثلاثة أفلام ضمن القائمة القصيرة للنسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي تقام بالتعاون بين «European Film Promotion» ومركز السينما العربية.

ومن المقرر إعلان الفائز منها ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر، حسب «الشروق».

جاءت ترشيحات الأفلام الثلاثة بعد مشاهدة

وشارك في مشاهدة الأفلام 56 ناقدًا من 14 دولة عربية، رأوا 22 فيلمًا من 22 دولة أوروبية، والأفلام الثلاثة هي: الألماني Undine» » إخراج كريستيان بيتزولد، الحاصل على جائزتي فيبريسي وأفضل ممثلة في الدورة الأخيرة لمهرجان برلين السينمائي، ويُعرض في القسم الرسمي خارج المسابقة في الدورة 42 لمهرجان القاهرة.

وكذلك الفيلم البولندي «Never Gonna Snow Again» إخراج ماوجوجاتا شوموسكا، الذي يمثل بلاده في سباق أوسكار أفضل فيلم أجنبي، فيلم «Quo vadis, Aida» إخراج: ياسميلا زبينيتش، من البوسنة والهرسك، الذي شهدت الدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عرضه الأول.

وقالت علا الشيخ، مديرة جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، «بعد إعلان النسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، في هذا الظرف الذي يعيشه العالم، ومع قلة الإنتاجات السينمائية بشكل عام، عدت إلى ذكريات النسخة الأولى التي من خلالها تيقنت من قدرة السينما على سد الفجوات بين الشعوب، عندما فاز فيلم God Exists, Her Name is Petrunya للمخرجة تيونا ميتيفسكا، وعُرض الفيلم حينها في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتسلمت الجائزة المنتجة والممثلة لابينا ميتيفسكا، أذكر تمامًا ما عبرت عنه المخرجة حين تسلمت الجائزة بأن السينما لها سحر يجعل الشعوب تعرف نفسها والآخرين أكثر».