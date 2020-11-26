الجزائرية سعاد ماسي تترشح لجائزة «Edison Jazz World» الهولندية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 نوفمبر 2020, 01:07 مساء
الفنانة الجزائرية سعاد ماسي (خاص لـ بوابة الوسط)

ترشحت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي رسميا لجوائز «Edison Jazz World Awards» الهولندية، كأفضل فنانة وأفضل ألبوم في العالم.

ويعد هذا الترشح استثنائيا من نوعه نظرا لكون سعاد ماسي أول فنانة عربية يتم اختيارها لنيل هذه الجائزة، بجانب اختيار ألبومها الأخير «أمنية» ليكون أفضل ألبوم على مستوى العالم في تصنيف «Best World Music Album».

وعبرت لجنة تحكيم جوائز «Edison Jazz World» عن إعجابها الكبير بسعاد وألبومها الأخير، واصفة إياه في بيانها الرسمي بالألبوم القوي والاحتجاجي، وجاء وصف اللجنة لها كالتالي: «أمنية على واجهة الموسيقى الشعبية والكانتري والفادو والروك مع مزيج من الموسيقى العربية التقليدية، يتطرق صوتها الدافئ باللغة الأمازيغية والعربية والفرنسية إلى مواضيع صعبة وجريئة بالنسبة للعالم العربي، بموسيقى عربية وغربية، عبر ألبوم يمزج بين ثقافتين».

سعاد ماسي قبل ترشحها لهذه الجائزة الهولندية العريقة، تم اختيارها لنيل جائزة أفضل ألبوم للعام 2020 في جوائز «Songlines» البريطانية وتكريمها كأفضل فنانة في أفريقيا.

وقدمت سعاد ماسي في ألبومها الأخير «أمنية» عشر أغنيات، جمعت بين اللغتين العربية والفرنسية، منها «سلام» و«راني نتعلم» و«بان كل شي»، والأغنية الفرنسية «Pays Natal» أو «الوطن الأم»، وعادت به إلى الساحة الفنية بعد غياب أربع سنوات منذ ألبومها السابق «المتكلمون».

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