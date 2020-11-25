طرح «فيرس» في السينمات الأربعاء

بوستر فيلم «فيرس» (خاص لـ بوابة الوسط)

قررت الجهة المنتجة لفيلم «فيرس» طرحه بالسينمات، الأربعاء، بعد أن سبق وتم طرح الإعلان الترويجي والأغنية الدعائية للفيلم على موقع «يوتيوب». والأغنية كانت من كلمات محمد بيجو وتوزيع كرسبو، وغناء مامو وكرسبو.

وتخطى الإعلان الترويجي للعمل حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر صفحة الفيلم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يعد فيلم «فيرس» أول فيلم مصري يصور بأحدث كاميرا في العالم «8k»، إلى جانب استخدام أحدث إمكانات التصوير والغرافيك، والاستعانة بفريق أجنبي مصري لتنفيذ الخدع والغرافيك، وفقا لبيان.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي، من خلال شخصية «حمزة»، ذلك الممثل شاب الذي يدرس في السنة الأخيرة بالجامعة، والذي تدخل حياته شخصية مريبة ويحدث موقف معين فيجد نفسه مطاردا هو وأصدقاءه بسبب لعنة ما.

الفيلم إخراج أسامه عمر وإنتاج شركتي «رايز» و«فريمز»، ومن بطولة شريف السلاموني، ومارتينا عادل، وتامر القاضي، ووفاء صادق، ومها أبوعوف، وريم البارودي، ونهير أمين، وياسمين رحمي، ومحمود جمعة، وعبدالحميد منصور، وجومانة فؤاد، وسلمى المعز، وبيجاد المغربي، وعصام شاهين، وعبير سعيد.