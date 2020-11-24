توجيه تهمة القتل قصدًا في حالة دفاع عن النفس لزوج نانسي عجرم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 04:45 مساء
نانسي عجرم خلال إحيائها حفلة في إطار مهرجان «قرطاج الدولي» بتونس، 9 أغسطس 2017 (أ ف ب)

وجّه القضاء اللبناني، الثلاثاء، تهمة القتل قصدا في حالة دفاع مشروع عن النفس إلى فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، على خلفية قتله رجلا تسلل ملثمًا إلى منزله في منطقة كسروان شمال بيروت بهدف السرقة مطلع السنة الجارية وهدد بقتله وعائلته.

وأصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقولا منصور، قرارا ظنيا اتهم فيه الهاشم بقتل السوري محمد الموسى بـ18 طلقا ناريا من مسدس حربي داخل منزله في جبل لبنان، وفق «فرانس برس».

واعتبر القاضي منصور أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل قصدا المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة حتى 20 سنة، لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس.

وأحال القاضي منصور الهاشم إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته.

وتسلل موسى إلى فيلا الفنانة عجرم في نيو سهيلة على بعد نحو عشرين كيلومترا شمال بيروت ليل الرابع إلى الخامس من يناير الفائت، وهو ملثم ومسلح بمسدس.

ووصل موسى إلى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث، وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه بـ18 طلقا ناريا.

وأشار القاضي منصور في حيثيات قراره الظني إلى أن «مبالغة الهاشم في إطلاق هذا الكم من الرصاص على جثة القتيل، تعبر عن أنه استنفد كل وسائل الدفاع عن النفس، ويظهر أنه ناتج عن ثورة من الغضب والخوف على زوجته وأطفاله».

وأوقف الهاشم بعيد الحادثة لإجراء المقتضى القانوني، لكن جرت تخليته بعد يومين وتركه رهن التحقيق ومنعه من السفر.

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