بعد سرقتهما.. نداء من «كامبريدج» للعثور على دفتري ملاحظات داروين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 10:31 صباحا
صورة لدفتر ملاحظات لتشارلز داروين يضمّ رسمه التخطيطي لـ«شجرة الحياة»، رمز نظرية التطور، وزعتها «"كامبريدج»، 24 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

أطلقت جامعة «كامبريدج»، الثلاثاء، نداءً للعثور على دفتري ملاحظات يعودان إلى تشارلز داروين تعتقد أنهما سرقا من مكتبتها، أحدهما يحتوي على رسمه التخطيطي لـ«شجرة الحياة»، وهي رمز نظرية التطور التي اشتهر بها.

وأعلنت المكتبة الإنجليزية المرموقة، على موقعها الإلكتروني، أن أمناءها «خلصوا بعد بحث شامل، هو الأكبر في تاريخ المكتبة، إلى أن الدفترين اللذين تم الإبلاغ للمرة الأولى عن فقدانهما في يناير 2001، من المحتمل أن يكونا مسروقين»، وفق «فرانس برس».

وأُخطِرَت شرطة كامبريدج وأضيف الدفتران اللذان تقدر قيمتهما بملايين الجنيهات الإسترلينية إلى قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة.

وقالت مديرة الخدمات المكتبية، جسيكا غاردنر، «يؤسفني كثيرًا عدم العثور على هذين الدفترين في أي مكان رغم عمليات البحث الواسعة النطاق على مدار الأعوام العشرين المنصرمة، وبينها أكبر عملية بحث في تاريخ هذه المكتبة أُجريت في وقت سابق من هذا العام».

ويصادف إطلاق النداء «يوم التطور»، وهو ذكرى أول إصدار لكتاب «أصل الأنواع» لعالم الطبيعة الإنجليزي في 24 نوفمبر 1859.

وأوضحت الجامعة أن دفتري الملاحظات أُخرجا في سبتمبر 2000 من الغرفة التي تحوي أهم أعمال المكتبة ليتم تصويرهما.

وخلال عملية تفقّد دورية لموجودات المكتبة في يناير 2001، تبيّن أن الصندوق الصغير الذي يحتوي عليها، وهو بحجم كتاب ورقي الغلاف، لم يعد في مكانه.

لسنوات عديدة، اعتقد أمناء المكتبات أن دفترَي الملاحظات أُعيدا إلى المكان الخطأ في المكتبة التي تضم نحو عشرة ملايين كتاب وخريطة ومخطوطة ومواد أخرى.

وأعلنت المكتبة عنوانًا إلكترونيًّا لتلقي أية معلومات عن الدفترين المفقودين.

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