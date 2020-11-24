«أول السطر» تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 01:34 مساء
بوستر حكاية «أول السطر» (خاص لـ بوابة الوسط)

احتلت حكاية «أول السطر» التي تلعب بطولتها الفنانة التونسية درة مكاناً لها ضمن قائمة «التريند» على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وسيطرت حالة من السعادة على درة وفريق عمل حكاية «أول السطر» وهي الحكاية الثامنة ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا».

وحققت حلقات المسلسل تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء «تويتر» أو «فيسبوك» وحصدت إشادة كبيرة من المتابعين.

الحكاية التي تحمل بعداً إنسانيّاً كبيراً مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة، وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح، ويخرجها محمود كامل.

«أول السطر» بطولة درة وعمر الشناوي، والأطفال زياد الشرقاوي وريم عبدالقادر ونهال نبيل وصالح عبدالنبي ومريم وعدد من الوجوه الجديدة.

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