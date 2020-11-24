العثور على 68 عملة أثرية وتسليمها إلى متحف طلميثة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 11:29 صباحا
متحف طلميثة يتسلم قطع أثرية عبارة عن عملات من عصور مختلفة (فيسبوك)

سلم أحد أفراد مكتب الشرطة السياحية إلى متحف طلميثة 68 عملة أثرية، حسب ما أعلنت مصلحة الآثار على صفحتها الرسمية في «فيسبوك».

وتعود هذه القطع إلى العصور الرومانية والبيزنطية وأخرى، بينما «جاري التعرف على الباقي مختلفة الأحجام والأشكال»، حسب المنشور، إذ أنها «تحتاج إلى عملية تنظيف ومن ثم دراستها بشكل أوسع لاستكمال التقرير المتكامل الخاص بها». وبين المنشور أن تلك القطع تسلمتها «بتاريخ 2020/11/18».

وقدمت المصلحة «الشكر إلى فضل آدم ... ورجال الشرطة السياحية وحماية الآثار العين الساهرة على حماية مواقعنا ومتاحفنا الأثرية».

متحف طلميثة يتسلم قطع أثرية عبارة عن عملات من عصور مختلفة (فيسبوك)
متحف طلميثة يتسلم قطع أثرية عبارة عن عملات من عصور مختلفة (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن
دولى
بالصور.. منتخب الشباب يواصل تدريباته بمعسكر طبرق وسط الأمطار الغزيرة
رياضة محلية
استعدادًا للموسم الكروي.. «الاتحاد المصراتي» يعلن عن حارس مرماه الجديد
رياضة محلية
العنابي الإرهابي المطلوب دوليا على رأس تنظيم القاعدة «المغاربي»
عربى
بعد الاستغناء عنه.. رسالة وداع من يحيى الزليطني لجماهير «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
الرياض تنفي تقارير عن لقاء بين ولي العهد السعودي ونتانياهو في المملكة
دولى
شقيق ديانا «غير راضٍ» عن تحقيق «بي بي سي» حول مقابلتها الشهيرة
ثقافة وفن
ذهول في الصحافة الإيطالية مما يقدمه إبراهيموفيتش.. وتصفه بـ«الساحر المصاب»
رياضة عالمية
الأوروغواي: قصص سجينات تعرضن للاغتصاب في ظل الديكتاتورية
منوعات
تغييرات في قيادات شركات النفط وراء محاولة اقتحام مقر «المؤسسة» بطرابلس
ليبيا
«بسكويت أم أسلحة؟».. تركيا تؤكد منع ألمانيا من تفتيش إحدى سفنها المبحرة إلى ...
ليبيا
«فرانس برس»: السعودية و«إسرائيل»: هل يخرج التقارب السري للعلن؟
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف علاقة التهاب الأمعاء بـ«كورونا»