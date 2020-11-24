العثور على 68 عملة أثرية وتسليمها إلى متحف طلميثة

متحف طلميثة يتسلم قطع أثرية عبارة عن عملات من عصور مختلفة (فيسبوك)

سلم أحد أفراد مكتب الشرطة السياحية إلى متحف طلميثة 68 عملة أثرية، حسب ما أعلنت مصلحة الآثار على صفحتها الرسمية في «فيسبوك».

وتعود هذه القطع إلى العصور الرومانية والبيزنطية وأخرى، بينما «جاري التعرف على الباقي مختلفة الأحجام والأشكال»، حسب المنشور، إذ أنها «تحتاج إلى عملية تنظيف ومن ثم دراستها بشكل أوسع لاستكمال التقرير المتكامل الخاص بها». وبين المنشور أن تلك القطع تسلمتها «بتاريخ 2020/11/18».

وقدمت المصلحة «الشكر إلى فضل آدم ... ورجال الشرطة السياحية وحماية الآثار العين الساهرة على حماية مواقعنا ومتاحفنا الأثرية».

متحف طلميثة يتسلم قطع أثرية عبارة عن عملات من عصور مختلفة (فيسبوك)

متحف طلميثة يتسلم قطع أثرية عبارة عن عملات من عصور مختلفة (فيسبوك)